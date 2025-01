Un refuerzo que quería Gallardo para River seguirá su carrera en un club de Europa

Chau River: un refuerzo que quería Gallardo seguirá su carrera en Europa

Un futbolista que estaba en los planes de Marcelo Gallardo para sumarse a River Plate en el mercado de pases definió su futuro en las últimas horas y finalmente no llegará al "Millonario". De esta manera, se descarta la chance de que arribe a Núñez que surgió a mediados de enero y el jugador en cuestión seguirá en el Viejo Continente. De hecho, no sólo firmó con su nuevo club sino que ya fue presentado por medio de las cuentas oficiales de la institución.

Quien cambió de equipo este miércoles 29 de enero fue nada más y nada menos que Emiliano Buendía, volante ofensivo de 28 años que era compañero de Emiliano "Dibu" Martínez en el Aston Villa de Inglaterra. Sin embargo, ahora vestirá los colores del Bayer Leverkusen de Alemania donde compartirá plantel con otro campeón del mundo con la Selección Argentina como lo es Exequiel Palacios. A través de las redes del elenco teutón comunicaron la noticia y trascendieron los detalles de la negociación.

Según informaron desde el conjunto que milita en la Premier League, el mediocampista extendió su vínculo e inmediatamente se unió al club de la Bundesliga. En cuanto al acuerdo, se conoció que será con opción de compra no obligatoria por unos 20 millones de euros. Será el quinto equipo en la carrera del nacido en Mar del Plata que pasó tanto por el Getafe y el Cultural Leonese de España como por el Norwich City de Inglaterra hasta su llegada al Aston Villa.

En este nuevo desafío para su carrera, Buendía afrontará no sólo el torneo alemán donde el Bayer Leverkusen viene de ser campeón y está segundo en la tabla de posiciones detrás del Bayern Munich, sino también da pelea en la UEFA Champions League. De hecho, ocupan el octavo lugar del clasificatorio a octavos de final del certamen continental y este miércoles 29 de enero definen su pase a la mencionada instancia midiéndose contra el ya eliminado Sparta Praga de República Checa desde las 17 (hora argentina).

Emiliano Buendía seguirá su carrera en el Bayer Leverkusen de Alemania

Buendía es hincha de River: "Desde chiquito"

"Soy de River. De familia de River desde chiquito. Me gusta seguirlo, intento seguir lo que puedo del fútbol argentino, obviamente me cuesta un poco más verlo por la diferencia horaria. Después dentro con Emi no hablamos mucho del fútbol argentino", declaró públicamente el joven extremo. "A veces charlamos de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Sé que es hincha de Independiente. Siempre soñé con jugar a la pelota y en River. Obviamente que no cierro nunca las puertas. Hoy en día tengo la cabeza en Europa, pero el día de mañana veremos. Me encantaría porque es el club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro", aseguró el protagonista en el diálogo con ESPN en marzo del 2023.

Los números de Buendía en su carrera

Clubes : Getafe y Cultural Leonesa de España; Norwich City y Aston Villa de Inglaterra.

: Getafe y Cultural Leonesa de España; Norwich City y Aston Villa de Inglaterra. Partidos jugados : 329.

: 329. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 62.

: 62. Títulos: EFL Championship de Inglaterra con el Norwich City en las temporadas 2018-2019 y 2020-2021.

El mercado de pases de River Plate en el fútbol argentino

Altas: Esteban Fernández (vuelve de Newell's), Tomás Galván (vuelve de Tigre), Tomás Castro Ponce (vuelve de Atlético Tucumán), Gonzalo Tapia (Universidad Católica), Enzo Pérez (libre de Estudiantes), Giuliano Galoppo (a préstamo desde San Pablo), Matías Rojas (Inter Miami), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Sevilla), Sebastián Driussi (Austin).

Bajas: Claudio Echeverri (Manchester City), Robert Rojas (Olimpia), Enzo Díaz (a préstamo en San Pablo), Tobías Leiva (a préstamo en Aldosivi), Nicolás Fonseca (León), Adam Bareiro (Al-Rayyan), Daniel Zabala (a préstamo en Huracán), Rodrigo Villagra.