Sorpresa: River acelera por un compañero de Dibu Martínez como refuerzo

River Plate sigue activo en el mercado de pases del 2025 después de incorporar a varios futbolistas y va por más de la mano de Marcelo Gallardo. Con el objetivo firme de dar pelea en todos los frentes como los torneos locales, la Copa Argentina, la Libertadores y el Mundial de Clubes, en el "Millonario" no dejan de buscar refuerzos de jerarquía. Es por esto que ahora apuntan a un compañero de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa de Inglaterra.

La realidad es que en la última temporada no fue prioridad para Unai Emery en el elenco inglés que se desempeña el arquero de la Selección Argentina y perdió rodaje. A raíz de ello, existe la posibilidad de que Emiliano Buendía deje el conjunto "Villano" y Núñez aparece como opción en el horizonte. Si bien en algún momento expresó su deseo de vestir la "Banda", en esta ocasión se acerca y ya comenzó con la gestión para contratarlo.

Según aseguró el periodista Fernando Czyz del medio Doble Amarilla, en River preguntaron condiciones por el delantero que suma una única presentación con la "Albiceleste" de Lionel Scaloni en 2022. En 2024 disputó sólo 14 partidos a lo largo de la temporada y es claro que no tuvo tanta continuidad como esperaba. Ante esta situación, en el "Millonario" no perdieron el tiempo y más aún sabiendo de su fanatismo.

Buendía es hincha de River: "Desde chiquito"

"Soy de River. De familia de River desde chiquito. Me gusta seguirlo, intento seguir lo que puedo del fútbol argentino, obviamente me cuesta un poco más verlo por la diferencia horaria. Después dentro con Emi no hablamos mucho del fútbol argentino", declaró públicamente el joven extremo. "A veces charlamos de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Sé que es hincha de Independiente. Siempre soñé con jugar a la pelota y en River. Obviamente que no cierro nunca las puertas. Hoy en día tengo la cabeza en Europa, pero el día de mañana veremos. Me encantaría porque es el club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro", aseguró el protagonista en el diálogo con ESPN en marzo del 2023.

Emiliano Buendía, el nuevo apuntado por River para llegar en el mercado de pases

Los números de Buendía en su carrera

Clubes : Getafe y Cultural Leonesa de España; Norwich City y Aston Villa de Inglaterra.

: Getafe y Cultural Leonesa de España; Norwich City y Aston Villa de Inglaterra. Partidos jugados : 329.

: 329. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 62.

: 62. Títulos: EFL Championship de Inglaterra con el Norwich City en las temporadas 2018-2019 y 2020-2021.

¿Quiénes son los refuerzos de River en 2025?