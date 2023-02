La polémica reacción de Sergio Ramos tras la derrota del PSG en la Champions

Sergio Ramos tuvo una polémica reacción luego de la derrota del PSG por 1 a 0 ante el Bayern Munich por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sergio Ramos tuvo una reacción muy polémica minutos después del final del partido ante el Bayern Munich por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes. El elenco parisino cayó por 1 a 0 ante los alemanes, fue la tercera derrota al hilo en lo que va del 2023 y se complicó de cara al cruce de vuelta del mencionado certamen continental. Para colmo, el ex defensor del Real Madrid dio la nota.

Kingsley Coman, aquel futbolista al que Emiliano "Dibu" Martínez le contuvo un penal en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, fue el autor del único tanto del conjunto teutón y que les dio la ventaja a los 8 minutos del segundo tiempo. Además, el equipo en el que se desempeña Lionel Messi no tuvo una gran tarde y estuvo lejos de llegar a la igualdad. Claro que, una vez culminado el cotejo nadie se esperaba que Ramos protagonice un hecho lamentable.

El lateral del Paris Saint Germain se retiraba del campo de juego cuando dos fotógrafos se le acercaron sin mala intención y, ni bien sintió que tenía cerca a uno de ellos lo empujó violentamente. Este suceso se dio mientras él y sus compañeros recibían algunos aplausos tras el encuentro en el que perdieron como locales. Hasta el momento, ni el club ni la UEFA hablaron sobre este tema que generó mucha controversia.

El próximo miércoles 8 de marzo se llevará a cabo la vuelta entre los de Christophe Galtier y el elenco de la capital alemana en el Allianz Arena. La buena noticia para los galos es que recuperarán a Kylian Mbappé, quien se perdió los últimos compromisos por una lesión y volverá a calzarse la camiseta para tratar de dar vuelta la historia. Claro que, no será nada fácil por el rival que tienen enfrente y que ya posee una leve ventaja en la serie.

Neymar ventiló el caos en el PSG de Lionel Messi

El ex Santos reconoció que tuvo un acalorado debate con el director deportivo Luis Campos. Incluso, detalló que "sí, hubo una pequeña discusión" y profundizó: "No estábamos de acuerdo, pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día, incluso con mi novia. Seguimos juntos". Igualmente, aclaró que "el fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes".

Tras las dos caídas en fila y las lesiones de Kylian Mbappé y Lionel Messi, "Ney" insistió con el concepto de que "hay discusiones que llegan" y así lo explicó: "No estamos habituados a perder. PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos". "Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos, dialogamos, y cada uno aportó su punto de vista", opinó.