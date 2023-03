Re sacado: la furia de Cristiano Ronaldo tras perder otro partido en Arabia

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió otro partido por la liga de Arabia Saudita y el atacante portugués explotó de bronca. El video del crack luso enojado.

Luego de una derrota más del Al Nassr de Arabia Saudita, donde se desempeña Cristiano Ronaldo, el atacante luso explotó de bronca una vez finalizado el encuentro. Como se lo vio en otras oportunidades, CR7 no pudo contener la furia tras la caída contra el Al Ittihad a pesar de que sus compañeros trataron de consolarlo. Claro que, el portugués se enojó y el equipo vivió un momento más que tenso por la reacción que más tarde se hizo viral.

Este cotejo no fue uno más para el crack que la rompió en el Real Madrid y la Juventus, sino que significaba mucho para el presente del club. Se trataba de un clásico que no ganaban desde hace cinco años y tenían la oportunidad de romper la racha. Esto no sucedió y el conjunto saudí en el que Cristiano hace lo posible por brillar no sólo perdió, sino que además le arrebataron la punta del campeonato.

Es que Ronaldo se retiró del campo de juego con un gesto claro de que no le gustó nada el resultado y mucho menos lo que pasó. Fue 1 a 0 en favor del Al Ittihad que se quedó con los tres puntos y superó a su rival de toda la vida en un duelo trascendental. Para colmo, restan pocas fechas para el cierre del torneo y no se volverán a enfrentar, por lo que recuperar la ventaja en la tabla de posiciones será más que difícil.

De esta manera, CR7 tendrá que esperar un tiempo más para lograr su primer título en el fútbol de Arabia Saudita con la camiseta del Al Nassr. El nivel de su equipo no mejoró con su llegada y se alejaron del objetivo con la derrota sufrida en condición de visitante el pasado jueves 9 de marzo. El próximo compromiso que afrontarán será ante el Abha por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones y cuatro días después se volverán a enfrentar por la liga local.

Un excompañero de Cristiano Ronaldo destrozó a Messi

El ex defensor francés Patrice Evra, quien vistió los colores del Manchester United entre 2005 y 2014, donde compartió plantel con Cristiano hasta su salida al Real Madrid en 2009. De la mano de Sir Alex Fergusson como DT ganaron varios títulos a nivel nacional e internacional tales como la Champions en 2008 y el Mundial de Clubes. La relación entre el lateral y el atacante fue más que cercana, por lo que en esta ocasión no dudó al elogiarlo por sobre el astro rosarino en una charla con Rio Ferdinand.

"Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano Ronaldo, probablemente tendría como 15 balones de oro. Yo estoy enamorado de la gente que trabaja duro y por eso elijo a Ronaldo por sobre Messi". Evra, por eso, marcó la diferencia que nota entre un crack y el otro. Con estos dichos, no sólo ninguneó a la "Pulga", sino que también celebró la manera de entrenar y prepararse de CR7.