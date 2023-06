Partidos de hoy viernes 16 de junio: amistosos internacionales y Eurocopa

El fútbol vuelve a tener un partido interesante para observar. Juega Francia, se suma Inglaterra y, además, hay Eurocopa.

El fútbol mundial vuelve a tener una fecha de partidos muy interesantes para observar alrededor de todo el globo. Lo principal de los partidos es que se juegan muchos encuentros que tienen que ver con amistosos internacionales y con la Eurocopa. Además, varias selecciones tienen su primer encuentro amistoso en fecha FIFA.

Francia, vigente subcampeón mundial tras caer ante Argentina en Qatar 2022, jugará por primera vez ante Gibraltar por el Grupo B, en el que también compiten Grecia, Países Bajos e Irlanda. Los galos ganaron sus dos cotejos, a los neerlandeses 4-0 y a Irlanda por 1-0. Gibraltar se sumó a la UEFA en 2013, ya participó de la eliminatoria para Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora ocupa en lugar en el Grupo D de la Liga de Naciones y ganó tres partidos en su corta historia ante Liechtenstein, Andorra y San Marino.

El partido se jugará en el Estadio Algarve en la ciudad portuguesa de Faro, desde las 15.45 de Argentina. Por el mismo grupo y en igual horario jugarán Grecia- Irlanda en el OPAP Arena de Atenas. Inglaterra, vigente subcampeón de la Eurocopa tras perder la final en 2022 ante Italia en Wembley, visitará a Malta en el Ta'qali National Stadium de la ciudad homónima, a 10 kilómetros de la capital La Valetta.

Eurocopa

13:00 Finlandia vs Eslovenia

15:45 Malta vs Inglaterra

15:45 Macedonia vs Ucrania

15:45 Grecia vs Irlanda

15:45 Gibraltar vs Francia

15:45 Gales vs Armenia

15:45 Letonia vs Turquia

15:45 Dinamarca vs Irlanda Norte

15:45 San Marino vs Kazajistan

15:45 Andorra vs Suiza

15:45 Bielorrusia vs Israel

15:45 Kosovo vs Rumania

Amistosos Internacionales

08:00 Corea del Sur vs Peru

15:45 Polonia vs Alemania

16:00 Colombia vs Irak

20:00 Brasil vs Guinea

21:30 Chile vs Rep. Dominicana