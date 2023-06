Messi confirmó lo que todos pensaban sobre su pase a la MLS: "De otra manera"

Lionel Messi lanzó una impactante frase que pone en duda el futuro de su carrera en el mundo del fútbol luego de confirmar que jugará en el Inter de Miami.

Lionel Messi lanzó una impactante frase acerca del futuro de su carrera en el fútbol. Al mismo tiempo que confirmó que jugará en el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos, el astro rosarino habló de lo que vendrá en su camino, pero sorprendió a todos con una declaración acerca de lo que hará después de su paso por la mencionada liga. Claro que, los fanáticos del mejor del planeta en todo el mundo sueñan con verlo con la camiseta de su club, pero Leo parece tener sus próximos destinos resueltos.

La entrevista que el campeón del mundo en Qatar 2022 le dio a Mundo Deportivo y Sport de España dejó varias perlitas por los dichos del futbolista con respecto al arreglo al que no llegaron con el Barcelona y varias cuestiones que no pasaron desapercibidas. Por supuesto, una de las frases que más llamó la atención fue la referida a lo que hará luego de desempeñarse en el Inter, con el que todavía no firmó.

Está claro que, a los 34 y después una carrera fructífera, Messi afronta los últimos años en el mundo del fútbol y lo sabe. Es por eso, que habló de lo que será un nuevo paso en su vida luego de su paso por el Paris Saint Germain: "Quería irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo".

Por otro lado, con respecto al posible final del camino como futbolista, el astro agregó: "Mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosa bien siempre pero con más tranquilidad".

Lionel Messi le pegó a Laporta por su no regreso a Barcelona

Lionel Messi confirmó este miércoles que no seguirá su carrera en Barcelona y reveló su pensamiento en torno a cómo se comportó el club "Blaugrana" para intentar repatriarlo.Tras su paso por el París Saint Germian, el mejor jugador del mundo se dará el gusto de jugar en la MLS de Estados Unidos.

En diálogo con Mundo Deportivo, Messi fue consultado sobre si el Barcelona dio todo para su vuelta y comentó: "Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví".