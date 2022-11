Manchester United le dio la peor noticia a Cristiano Ronaldo antes del Mundial

El Manchester United tomó una contundente decisión con respecto al futuro de Cristiano Ronaldo en el Manchester United y se desconoce el futuro del delantero de Portugal.

El Manchester United tomó una drástica decisión con respecto al incierto futuro de Cristiano Ronaldo. Las recientes declaraciones del hombre de la Selección de Portugal contra el DT y la propia institución provocaron la reacción de las autoridades, que se mostraron firmes sobre esta situación. Mientras tanto, CR7 se encuentra con sus compañeros con vistas al comienzo del Mundial de Qatar 2022, en el que debutarán ante Ghana el próximo jueves 24 de noviembre desde las 13:00.

En una entrevista brindada al medio Talk TV, el atacante luso habló con respecto a los dirigentes de los "Diablos Rojos" que no quieren que siga: "No sólo el entrenador, sino otros dos o tres tipos del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, sino también el año pasado". Y agregó sobre el entrenador (Erik Ten Hag): "No le respeto porque no me respeta. Si no me respeta, nunca le tendré respeto". Ahora, el club se tomó revancha con un comunicado contundente.

"El club inició esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta concluir este proceso", escribieron desde las redes sociales del United ante lo sucedido con la gran estrella de Portugal. De esta manera, lo que suceda con el delantero se definirá, seguramente, una vez que culmine la Copa del Mundo y regrese a Inglaterra.

Desde su vuelta a Manchester en la temporada 2021/2022, Cristiano jugó 54 partidos, marcó 27 goles y brindó 5 asistencias. Sin embargo, el equipo quedó lejos del título en todas las competencias que disputó y el nivel que demostró en el campo de juego tampoco es el esperado por los hinchas. Esto, claro está, pone aún más en peligro el futuro del astro en la institución británica en la que triunfó varios años antes.

Cristiano Ronaldo alarma a Portugal a poco del Mundial Qatar 2022

El atacante de 37 años no estuvo en la práctica y encendió las alarmas, aunque en principio no se trata de algo grave y todo indica que el jueves 17 estará en el amistoso frente a Nigeria desde las 15.45 horas de Argentina. La cuestión que le juega a favor al "Bicho" es que el Seleccionado luso recién debutará en la Copa del Mundo el jueves 24 ante Ghana.

La intención del cuerpo técnico es cuidar a la máxima estrella de los 26 de una nómina que cuenta con otros cracks como Joao Félix, Bernardo Silva, Joao Cancelo y Rafael Leao, entre otros. El máximo goleador de la historia del fútbol se alista para disputar su quinta y última Copa del Mundo consecutiva con su país luego de una semana polémica en todo sentido.