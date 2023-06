La tajante frase de Xavi que sorprendió a todo Barcelona mientras esperan por Messi: "No hay más"

Xavi Hernández lanzó una tajante frase que sorprendió a todo Barcelona mientras esperan por el posible regreso de Lionel Messi al club catalán en el mercado de pases venidero.

Mientras todo Barcelona espera el regreso de Lionel Messi a la institución tras su inminente salida del Paris Saint Germain, Xavi Hernández habló de la situación y lanzó una sorpresiva frase. El entrenador que viene de gritar campeón en la Liga española con el "Blaugrana" y afrontará este domingo 4 de junio el último compromiso de la temporada, se refirió a la "Pulga" no sólo como un posible refuerzo, sino también como su amigo. La vuelta del astro rosarino dependerá de varias cuestiones y el DT lo dejó en claro.

En una entrevista con el medio Mundo Deportivo, el exvolante de la Selección de España dio detalles de lo que piensa acerca de la situación del diez del combinado argentino. Varios clubes tienen en la mira al mejor del planeta, pero todavía no está definido cuál será su futuro luego de su paso por Francia. Por supuesto, no sólo los hinchas del elenco catalán están ilusionados, sino también el propio Xavi, que no dudó en contarlo públicamente.

"La semana que viene tomará una decisión. Si hablamos de Leo cada día creo que no suma tampoco. Ahora hay 200 hipótesis, pero decidirá él y no hay más debate. En cuanto al tema futbolístico depende de él, para mí no hay dudas. Soy el responsable del staff, tenemos toda la confianza y la ilusión para que se incorpore, no hay ninguna duda. El tema contractual no es de mi incumbencia, pero si el entrenador tiene que dar el OK para que venga, tiene el mío al 100%", soltó el técnico con respecto a la determinación que tomaría Lionel.

Por otro lado, desde su postura como líder del equipo, Xavi agregó: "Yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si decide venir, pero al final hay que dejarlo un poco tranquilo. Él acaba la temporada allí, tiene todo el respeto para el Paris Saint Germain, se ha ganado el derecho del mundo para decidir a dónde ir. Pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y si decide venir al Barcelona, lo que queremos la gran mayoría o todos los 'Culés', en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas y estoy convencido que va a ir bien".

Los números de Messi en PSG

74 partidos oficiales.

32 goles.

34 asistencias.

3 títulos.

Galtier confirmó que Messi se va del PSG

Es un hecho. Tras varias especulaciones, Lionel Messi se va del PSG. Así lo anunció el jueves 1° de junio de 2023 el entrenador Christophe Galtier por medio de una conferencia de prensa, donde llenó de elogios al capitán de la Selección Argentina. "Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol", expresó.

En la previa del encuentro que París Saint-Germain jugará frente a Clermont por la última fecha de la Ligue 1, Galtier captó la atención de la prensa francesa y del mundo al referirse a la salida de "Leo". De hecho, precisó que "mañana (NdeR: el sábado 3 de junio) es su último partido en el Parque de los Príncipes". Consciente de que en los meses recientes fue abucheado por los hinchas del equipo y criticado por parte del periodismo, señaló que espera que "sea recibido de la mejor manera posible".