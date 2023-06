Galtier confirmó que Messi se va del PSG: "Tuve el privilegio de entrenar al mejor"

Christophe Galtier anunció en una conferencia de prensa que Lionel Messi se va del PSG. El entrenador del conjunto francés se deshizo de elogios para el crack de la Selección Argentina y también señaló cuándo será su último partido.

Es un hecho. Tras varias especulaciones, Lionel Messi se va del PSG. Así lo anunció el jueves 1° de junio de 2023 el entrenador Christophe Galtier por medio de una conferencia de prensa, donde llenó de elogios al capitán de la Selección Argentina. "Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol", expresó.

En la previa del encuentro que París Saint-Germain jugará frente a Clermont por la última fecha de la Ligue 1, Galtier captó la atención de la prensa francesa y del mundo al referirse a la salida de "Leo". De hecho, precisó que "mañana (NdeR: el sábado 3 de junio) es su último partido en el Parque de los Príncipes". Consciente de que en los meses recientes fue abucheado por los hinchas del equipo y criticado por parte del periodismo, señaló que espera que "sea recibido de la mejor manera posible".

Por otra parte, Galtier se refirió a cómo fue el proceso de Messi en PSG desde que se produjo su fichaje, que tuvo lugar el 10 de agosto de 2021: "La primera temporada tuvo que adaptarse, era la primera vez fuera del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre disponible en las semanas de entrenamiento". Asimismo, dejó en claro que los comentarios y críticas no le parecen "nada justificados".

"Fue una temporada con el Mundial y tiene unas estadísticas increíbles: 21 goles y 22 asistencias", resaltó. Y agregó, a puro elogio, que el argentino "siempre ha estado al servicio del colectivo". "Repito que fue un gran privilegio no entrenarlo sino acompañarlo", culminó el DT.

Dónde jugará Messi tras salir de PSG

Ahora se abren varios escenarios para el astro rosarino de 35 años: si bien Barcelona es la prioridad, Al-Hilal de Arabia Saudita se ilusiona y el Inter Miami de David Beckham también juega sus fichas. El delantero esperará todo lo que sea necesario al club catalán, aunque ello no pasará de mediados de junio. Hace varios meses que el padre y representante del futbolistas, Jorge Messi, mantiene conversaciones con la directiva liderada por Joan Laporta.

Sin embargo, la ingeniería económica para el retorno a España no será sencilla: el "Blaugrana" debe reducir como mínimo 200 millones de euros de su masa salarial para tener la aprobación de LaLiga para la próxima temporada. Luego de las salidas de los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y excompañeros de "La Pulga", la institución ya hizo una parte del trabajo en ese sentido. Incluso, otros jugadores podrían salir: Ferran Torres, Ansu Fati y Franck Kessié entre ellos.

Galtier siempre fue muy elogioso con Messi.

Ahora, será la Liga española la que decida si el esquema presentado por los "Culés" será válido o no. Si durante la primera semana de junio es aprobado y Lionel encaja en el proyecto, el regreso al club de su vida será casi un hecho. No obstante, hay un dato no menor: el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es un "enemigo" eterno de la entidad catalana, por lo que las tratativas en este sentido no serán sencillas. El interés desde Inter Miami viene de muchos años, aunque "Leo" no tendría contemplado marcharse a Estados Unidos en el corto plazo. Por lo tanto, si no es Barcelona, todas las miradas apuntan hacia Asia.

La impresionante oferta desde Arabia Saudita para Messi

El club que va con todo por el astro albiceleste es Al-Hilal, el archirrival del Al-Sadd de Cristiano Ronaldo. La propuesta inicial por parte del conjunto asiático es de exactamente el triple de lo que cobra "CR7": 600 millones de euros brutos por año. De esta forma, el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina pasaría a percibir aproximadamente 50 millones de euros por mes. "Leo" ganaría más de 5.000 pesos argentinos por segundo en Arabia Saudita. Una auténtica locura.

Los números de Messi en PSG