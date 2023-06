La baja sensible de Demichelis en River para enfrentar a The Strongest por la Copa Libertadores

Martín Demichelis perderá a uno de sus mejores futbolistas en River Plate para enfrentar a The Strongest por el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Martín Demichelis no contará con uno de los mejores futbolistas de River Plate para enfrentar a The Strongest en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de la victoria por 3 a 1 ante Instituto de Córdoba en el Estadio Monumental, el entrenador recibió la peor noticia sobre un jugador que se destacó a lo largo de estos meses. "Micho" tendrá que buscar rápidamente un reemplazo para el duelo trascendental del torneo continental en el que se jugarán el pase a octavos de final.

El afectado ante esta situación es nada más y nada menos que Leandro González Pirez, quien se retiró del campo de juego en el cruce ante la "Gloria". La dolencia del zaguero en pleno césped preocupó a más de uno y, horas después, se conocieron los detalles de la gravedad. De cara al compromiso del próximo martes 27 de junio contra el elenco boliviano, todo quedará en manos del estratega para decidir quién ocupará el puesto.

La lesión que apartará al defensor del cotejo ante The Strongest es una distensión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Todo indica que no jugará contra por la Copa y tampoco lo hará contra Barracas Central por la Liga Profesional el sábado 1 de julio desde las 15:00. El central que pertenece al Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos se convirtió en una pieza fundamental dentro del equipo y será una baja más que sensible teniendo en cuenta lo que se viene.

Durante el partido ante Instituto, Martín Demichelis optó por Emanuel Mammana para reemplazarlo a los 22 minutos del complemento, pero no está definido que será el que ocupe el puesto en los compromisos venideros. Jonatan Maidana, Paulo Díaz y el recientemente recuperado Héctor David Martínez son serios candidatos a ser titulares, aunque la última palabra la tendrá el DT. Es que el "Millonario" tendrá por delante un fixture en el que buscará sellar su pase a octavos de final de la Libertadores y lograr el objetivo de ganar el torneo local.

Qué necesita River para avanzar de ronda en la Copa Libertadores

El equipo que dirige Martín Demichelis está ante la posibilidad de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, pero sabe que estará obligado a conseguir un resultado positivo en el Estadio Monumental. El próximo martes 27 de junio ante su gente enfrentará a The Strongest y, con un triunfo, puede clasificar como puntero o en segundo lugar. Es que Fluminense recibirá a Sporting Cristal y una victoria de los peruanos favorecería al "Millonario" de cara a la próxima ronda.

Tabla de posiciones en el Grupo D de la Copa Libertadores

Fluminense - 9 puntos (+4) - si pierde ante Sporting Cristal y River convierte más goles que el elenco peruano quedará en tercer puesto e irá a la Sudamericana.

River Plate - 7 puntos (-2) - si le gana a The Strongest clasificará. Dependerá de cómo salgan Fluminense y Sporting Cristal en Brasil.

Sporting Cristal - 7 puntos (-2) - si le gana a Fluminense clasificará y dependerá del resultado de River para definir el puesto.

The Strongest - 6 puntos (0) - está obligado a ganar para clasificar a octavos de final o a la Sudamericana en caso de quedar terceros.