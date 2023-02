El presidente del Benfica destrozó a Enzo Fernández por irse al Chelsea: "No quería"

Rui Costa, presidente del Benfica, opinó de la salida de Enzo Fernández del club para sumarse al Chelsea y lo destrozó.

Rui Costa, presidente del Benfica de Portugal, destrozó a Enzo Fernández por su decisión de irse del club al Chelsea de la Premier League de Inglaterra. El directivo cuestionó la acción del mediocampista campeón del mundo con la Selección a pocas horas del cierre del mercado de pases y dejó varias frases picantes. Para colmo, el ex hombre de River Plate ya está habilitado para disputar sus primeros minutos con la camiseta del elenco londinense.

Estos dichos se sumaron a los del técnico, Roger Schimdt, quien también lanzó dardos para el volante con pasado en el "Millonario". Este último aseveró: "Es parte del fútbol. Lo que importa es el Benfica, no voy a hablar de los que no están. El Benfica es mucho más grande que cualquier jugador. Necesitamos a quienes estén contentos en el equipo". Claro que, el mandamás fue aún más crítico y no se guardó nada contra el futbolista.

"Un jugador no se quiere quedar no está mostrando compromiso. Incluso sin perder un euro no quería continuar. Fue ahí donde pensé que Enzo no podía seguir en el Benfica. Como presidente y seguidor, no quería que Enzo esté. Lo que estamos tratando de construir es un equipo comprometido. No voy a llorar por un jugador que no quiere representar al club, confío en los que tenemos. El camino es hacia adelante y esa es mi política", lanzó Rui Costa en referencia a Fernández.

Por otro lado, el dirigente contó cómo se dio la negociación desde un principio para que se concrete la salida del jugador al Chelsea: "Puse sobre la mesa la propuesta para que lo compren ahora y se lo lleven en junio con un valor de venta más bajo. Aún así, el jugador fue negativo a la hora de seguir. La propuesta reapareció dos días antes de que cierre el mercado, Enzo fue exigente y no mostró compromiso".

Enzo Fernández con la camiseta del Benfica

El Chelsea de Enzo Fernández vs Fulham: horario y tv del posible debut

Tras las idas y vueltas que significó el pase de Enzo Fernández, el argentino se convirtió en nuevo jugador de Chelsea. El mediocampista ahora tiene que pensar en los "Blues" y en cómo remontar varios puestos en el torneo inglés. El partido de su equipo será ante el Fulham por la fecha 22. En principio, el volante podría ser parte de la formación inicial este mismo viernes, ya que tiene la habilitación para jugar por la Premier League por primera vez en su carrera.

¿Qué canal transmite pasa Chelsea vs Fulham?

Canales de DirecTV 621 (SD) y 1621 (HD).

Canales de Cablevisión Digital y Flow 103 (HD).

Canales de Telecentro 105 (SD) y 1011 (HD).

Horario del partrido entre Chelsea vs Fulham

El encuentro entre Chelsea y Fulham se transmitirá por ESPN desde las 17 horas. Actualmente el Chelsea tiene 29 puntos mientras que el Fulham, su rival, cuenta con 31 unidades.