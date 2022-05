El Papa confirmó un nuevo partido por la paz que contará con un homenaje a Maradona

Con la presencia del Papa Francisco se anunció la fecha y el lugar en donde se jugará un nuevo partido por la paz que contará con un sentido homenaje a Diego Armando Maradona.

Con la presencia del Papa se anunció un nuevo partido por la paz que tendrá un homenaje especial a Diego Armando Maradona. En un acto que Francisco compartió con varios futbolistas, se confirmó la fecha de este encuentro, y la misma tiene mucho que ver con el campeón del mundo en México 1986.

La fundación educativa Scholas Occurrentes impulsó esta iniciativa y la presentación del cotejo en cuestión se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Urbaniana del Vaticano. Del acto participaron Maximiliano Rodríguez, Ronaldinho y Dani Alves, entre otras personalidades. Lo recaudado en este evento futbolero será para la organización, la cual fundó el Papa en el año 2013.

Las hijas de Diego Maradona filmaron un video en el que promocionaron lo que sucederá el 10 de octubre en Italia: "Que nos juntemos todos el 10 del 10 por la paz. Por eso junto al Papa y a Scholas, te invitamos a cumplir el sueño de nuestro papá. No sólo te invitamos nosotras. Muchas estrellas darán su apoyo". Además de los mencionados, también confirmaron su presencia algunos futbolistas como Lionel Messi, Ángel Di María, Luis Suárez, Gianluigi Buffon, Pepe Reina.

Este partido por la paz será el tercero que se dispute desde el año 2014. En la primera edición se enfrentaron Scholas Occurrentes y la Fundación Pupi -de Javier "Pupi" Zanetti-. Estos últimos ganaron por 6 a 3 en el Estadio Olímpico de Roma y años después se llevó a cabo el segundo. En el mismo escenario se disputó otro duelo en 2016 que, más allá del resultado, tuvo un hecho más que recordado y fue el tenso cruce entre Diego Armando Maradona y Juan Sebastián Verón.

