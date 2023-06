El Kun Agüero explotó en furia contra un streamer y le dijo de todo

El Kun Agüero explotó y, en una charla con Ibai llanos, se sacó contra un streamer famoso y le dijo de todo.

El exfutbolista y actual streamer, Sergio "Kun" Agüero explotó en un vivo con uno de los influencers que, actualmente, están de moda en el mundo de Twitch. Se trata de Will, el influencer dominicano, que lanzó un comentario para hacerle una broma, pero el crack no lo soportó y apuntó directamente de la peor manera.

El Kun Agüero, en un chat que estaba haciendo junto a Ibai Llanos, se cansó del influencer y le dijo de todo. Completamente sacado le lanzó: "¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudes de ‘Kuni llora’?”. Enojado y apuntándole a la cámara, se sacó: “Decile al salame ese que dije yo que cuando vaya me lo diga en la cara”

En principio, Ibai pensó que lo del exjugador de Independiente era una broma y allí Will respondió: “Eh che, ¿qué pasó, che?" y le volvió a hacer el chiste de "Kuni llora". Rápidamente, el exdelantero se sacó y disparó: "¿Qué te creés, qué te creés, canchero vos? Bobo. Cerrá el orto que no es tu programa, tomátela, bobo. Andá, andá, cerrá el orto, tomátela, tomátela imbécil, tomátela”. Sin entender nada, el dominicano indicó: "Canchero ¿qué es eso?". Sacado lanzó: “Te estoy hablando en serio, imbécil, la concha de tu madre”. Después del hecho, Will pidió disculpas en redes sociales aunque muchas personas en Twitter principalmente salieron a defenderlo. “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, escribió.

El Kun Agüero fulminó al Pollo Vignolo en ESPN F90: "Te reís..."

En un momento de la charla, que duró alrededor de una hora, Bulos le preguntó si iba a ir al partido de despedida de Juan Román Riquelme en Boca. "Sí, también me escribió, pero no sé más nada... No sé si se va a jugar o no", respondió el entrevistado. Como el conductor cumple los años el 18 de julio, al parecer organizó un encuentro para el 12 de dicho mes. "¿Al mío vas? Pero para el 12 de julio no está... Tiene la agenda cargadísima", supuso el relator.

Allí fue cuando irrumpió el ex-Barcelona y pidió al aire: "Che, pero el equpo de ESPN lo tenemos que mejorar eh, cada vez que jugamos nos cagan a goles...". Incluso, fulminó al periodista deportivo Gustavo López, que según él "habla todo el día de fútbol y erró un gol abajo del arco". Mientras todos se reían, Agüero cruzó directamente a Vignolo por sus dificultades para controlar la pelota: "Vos, Pollo, bastante bien, pero a veces juega Tito Rebottaro...".