El insólito comentario de Mouche contra Haaland tras sus cinco goles en la Champions

Pablo Mouche lanzó un insólito comentario sobre Erling Haaland luego de que el delantero noruego del Manchester City convierta cinco goles contra el Leipzig en la Champions League con los que el equipo de Pep Guardiola avanzó a cuartos de final.

Pablo Mouche ninguneó de manera insólita a Erling Haaland, luego de que el noruego convierta cinco goles en el triunfo del Manchester City ante el Leipzig por los octavos de final de la UEFA Champions League. El delantero de 35 años que actualmente se desempeña en Atlanta -en la Primera Nacional- dio su opinión acerca de su colega, que cuenta con un imponente récord en el conjunto de Pep Guardiola. Sin embargo, al ex hombre de Boca Juniors no le parece un verdadero "crack".

En diálogo con los integrantes del ciclo Presión Alta de TyC Sports, el atacante que viste los colores del "Bohemio" de Villa Crespo elogió al europeo por sus goles, pero también destacó que hay algo que no le convence. Es que la contundente victoria del elenco "Ciudadano" por 7 a 0 -5 tantos del "Androide"- con la que avanzaron a cuartos del torneo continental trajo todo tipo de comentarios positivos sobre Haaland. Por este motivo, los dichos de Mouche sorprendieron a más de uno.

"Me parece un goleador fantástico, descomunal. Pero crack no es. Va a seguir rompiendo récords, pero no es un crack. A mí me gusta otro estilo", lanzó el delantero surgido de las inferiores de Estudiantes contra Haaland, quien cuenta con 39 goles en 36 encuentros disputados entre Premier, Champions, EFL Cup, Community Shield y FA Cup. Además, Mouche comparó al noruego con Sergio Agüero por sus logros en la institución y sus características en la cancha.

"Crack es magia, fantasía, más completo. El 'Kun'... ¿Hacía goles? Sí, era habilidoso, enganchaba, se sacaba dos tipos de encima. Es más jugador que Haaland", agregó el hombre de Atlanta sobre el desempeño del ex Independiente que es el máximo artillero en la historia del equipo con 260 tantos en 390 cotejos. El "Androide", hoy lejos del "Kun" en números, se encamina a ser más que importante en el City y lo demuestra en cada ocasión.

Los cinco goles Erling Haaland y el récord que le igualó a Lionel Messi en Champions

El "Androide" marcó cinco de los siete goles que el equipo conducido por Josep Guardiola le hizo al equipo alemán y alcanzó un nuevo hito: es el tercer jugador en la historia en marcar esa cantidad de goles en un partido de Champions. Los dos anteriores fueron Lionel Messi en 2012, en el que le convirtió dicha cantidad a Bayer Leverkusen con la camiseta del Barcelona, y el brasileño Luiz Adriano en 2014, cuando jugando para el Shakhtar le marcó al Bate Borisvov.

Como si fuera poco, Halaand es el máximo goleador de la actual competencia con 10 y alcanzó los 12 tantos en los octavos de final de la "Orejona", aunque aún está muy lejos del primero, que es Messi con 29. Además, el delantero del seleccionado noruego se sumó al crack argentino como los únicos con tres goles en los primeros 45 minutos de un encuentro de ronda eliminatoria.