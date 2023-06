Bielsa debuta en Uruguay con un equipo que hace sensación

Será una fecha especial para el conjunto uruguayo ya que no solo tendrá el debut de Marcelo Bielsa, sino que también habrá un homenaje al equipo de Marcelo Broli que salió campeón del Mundial Sub-20

Después de una larga búsqueda por clubes, Marcelo Bielsa tendrá su debut oficial como entrenador de la Selección de Uruguay. Es ante Nicaragua y se jugará en el estadio Centenario, en lo que será un partido amistoso en el estreno de la nueva Selección de cara a las eliminatorias sudamericanas.

Será una fecha especial para el conjunto uruguayo ya que no solo tendrá el debut de Marcelo Bielsa, sino que también habrá un homenaje al equipo de Marcelo Broli que salió campeón del Mundial Sub-20. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario y será el primer encuentro del "Loco" en la dirección de la Celeste.

El partido se juega desde las 20:30 y será transmitido por DeporTv. En la primera formación aparecería: Santiago Mele; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Sebastián Coates, Joaquín Piquerez; Fabricio Díaz, Manuel Ugarte, Matías Vecino; Facundo Torres, Jonathan Rodríguez, Maxi Gómez.

Para sumar a la expectativa de los hinchas uruguayos, el entrenador surgido en Newell's Old Boys suma el plus de la apuesta a la formación de juveniles, ya que citó a siete integrantes campeones del Sub 20 en esta primera convocatoria. Uruguay, a nivel de seleccionado mayor, se destacó en el Mundial de Sudáfrica 2010, en donde clasificó cuarto. Después ganó la Copa América de Argentina 2011 y en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, con Diego Alonso como DT, no pasó la fase de grupos.

Con un nuevo y renombrado DT, Uruguay apuesta fuerte a la Copa América de Estados Unidos 2024 y al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, como así también al preolímpico de Colombia 2023, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París 2024 (con un Sub 23) y al cual irá Bielsa como entrenador. Marcelo Bielsa dirigió al seleccionado argentino en la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002, donde quedó eliminado en fase de grupos, y, luego, fue campeón olímpico en Atenas 2004