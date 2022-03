Récord mundial de asistencia en fútbol femenino en partido Barcelona-Real Madrid

Barcelona se clasificó hoy a las semifinales de la Liga de Campeones al derrotar a Real Madrid por 5 a 2 y, de esta forma, cerró la serie.

El partido disputado hoy entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, entró en la historia del fútbol entre mujeres al convertirse en el encuentro con más espectadores en el estadio, gracias a los 91.553 aficionados que poblaron el Camp Nou.

Barcelona se clasificó hoy a las semifinales de la Liga de Campeones al derrotar a Real Madrid por 5 a 2 en un partido al que asistieron 91.553 hinchas, la mayor entrada para un partido femenino en el mundo, según el club.

Los hinchas congregados en el estadio barcelonés lograron superar a los 90.185 que asistieron al Estados Unidos-China de la final del Mundial de 1999 en el Rose Bowl de Pasadena (California), hasta ahora récord absoluto para el fútbol femenino, informaron las agencias de noticias francesa Afp y alemana Dpa. Barcelona, que ya había dejado medio sentenciada la eliminatoria tras ganar 3-1 en Madrid hace una semana, selló el pase con otro contundente resultado (5-2) en un gran espectáculo.

En charla previa con diferentes medios, la capitana del Barça, Alexia Putellas, dijo en una rueda de prensa el martes que el partido puede marcar el "comienzo de una nueva era". En este sentido, aseguró: "Va a inspirar a muchísimas niñas que vendrán mañana aquí o que nos verán desde su televisión, puede abrir muchas puertas. Yo no me imaginaba jugar aquí porque solo veía hombres, que mañana vean a mujeres compitiendo aquí, en un futuro seguro que dará sus frutos".

Después de tres años, vuelve Estefania Banini a la Selección Argentina

Después de una larga ausencia en la Selección Argentina, el entrenador Germán Portanova decidió convocar a Estefania Banini, la mejor jugadora nacional en la actualidad, a la celeste y blanca. De esta forma, la actual jugadora del Atlético de Madrid volverá a vestir la camiseta en los dos amistosos ante Chile el próximo abril.

Banini, que fue elegida en el equipo ideal de los premios The Best de la FIFA no juega para la Selección Nacional desde el Mundial de Francia 2019. El encuentro será en Córdoba y San Luis ante el conjunto trasandino. A mediados de febrero, el técnico Germán Portanova aseguró: "Estefanía, en lo futbolístico, no está en discusión. Muchas de las jugadoras jóvenes quisieran hacer una carrera como la de ella, pero bueno le doy prioridad al grupo". Sin embargo, en las últimas horas se conoció la lista que tiene el retorno de la crack.