Video | El tierno abrazo a Unsain que se hizo viral tras el triunfo de Boca: "No pasa nada"

La situación se dio apenas terminó el encuentro entre Boca y Defensa y Justicia. La imagen, rápidamente, se hizo viral.

Después de un partido peleado entre Boca y Defensa y Justicia, el conjunto xeneize se quedó con el triunfo en la última jugada con un gol de Luis Vázquez. Un minuto después, la bronca y el enojo del arquero del Halcón, Ezequiel Unsain, se hizo notar. Sin embargo, hubo una imagen que llamó la atención de todos y llenó de ternura a la gente.

En medio de la situación complicada que atraviesa Defensa y Justicia, muchas veces hay críticas sobre los jugadores. Sin embargo, hay muchos que son muy queridos por lo que significan para la institución: ese es el caso de Ezequiel Unsain. El arquero, después de haber recibido un gol en el último minuto, mostró su enojo y empezó a gritar al cielo.

No obstante, en ese mismo momento, un nene que estaba al costado de la cancha fue corriendo hacia su ídolo. Frente a él, después de verlo enojado y sufriendo, se acercó y le dijo: "No pasa nada, está bien, está bien. Vamos vamos". Un minuto antes de decirle esa frase, el niño le dio un fuerte abrazo a su ídolo dejando uno de los momentos más tiernos de la noche -y quizás- del torneo.

La decisión de Ibarra

Hugo Ibarra tomó la drástica decisión de no convocar a uno de los futbolistas de Boca Juniors para el duelo ante Defensa y Justicia. El "Negro" borró a un delantero que no rindió de la mejor manera en los últimos partidos y que perdió el lugar por sus flojos desempeños. Por este motivo, el jugador no estará en Florencio Varela para el cotejo en el que el "Xeneize" buscará el primer triunfo como visitante de la mano del nuevo DT.

Se trata de Nicolás Orsini, quien se sumó a la baja de Jorman Campuzano. Quien tampoco estará en este encuentro, pero por acumulación de amarillas, es Frank Fabra. Este último recibió una tarjeta ante Rosario Central y aprovechó la ocasión para "limpiarse", teniendo en cuenta que en pocas jornadas se disputará el Superclásico (11 de septiembre en La Bombonera). Igualmente, la ausencia del atacante fue la que más llamó la atención.