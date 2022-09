Una exfigura de River bancó a Pinola y Maidana en plena crisis: "Sufren"

El defensor indicó que ambos ya superaron situaciones similares y que Marcelo Gallardo sabe afrontar las crisis.

La derrota de River Plate ante Patronato por Copa Argentina volvió a abrir interrogantes por el nivel de algunos jugadores del plantel que no encuentran su mejor forma. Ante el mal momento que está viviendo el equipo de Marcelo Gallardo, el defensor Lucas Martínez Quarta salió a bancar públicamente a Javier Pinola y Jonatan Maidana, tras quedar apuntados por su rendimiento reciente.

En el encuentro por cuartos de final frente al equipo de Paraná, Pinola y Maidana no tuvieron una buena actuación y fueron señalados como responsables en los goles del rival. En diálogo con TyC Sports, el actual jugador de Fiorentina de Italia, que brilló durante su etapa en River, opinó del nivel de sus excompañeros. "Tengo muy buena relación con ellos y sé lo que sufren. Ya han pasado por esto y creo que son fundamentales para salir de este momento. No tengo dudas de que están dejando todo para lograrlo. Lamentablemente son rachas pero el equipo seguramente va a volver a pelear por cosas importantes", manifestó el jugador de 26 años.

Al ser consultado sobre la seguidilla de malos resultados del club de Núñez, Martínez Quarta no quiso dramatizar y señaló que se trata de una etapa que no durará mucho tiempo. "Me ha tocado atravesar momentos, como el que está sucediendo ahora, cuando estaba ahí. Son momentos complicados que, cuando no ganás, se te empiezan a cruzar muchas cosas porque River nos tiene acostumbrados a ganar, por lo que cuando hay una seguidilla de este estilo, vemos como si todo fuese malo", comentó.

"Yo creo que van a volver a agarrar el ritmo y levantar los resultados pronto. Todos los años Gallardo tiene que estar cambiando de equipo porque se le van jugadores. Es una desventaja que no ocurre en la mayoría de los equipos, quienes mantienen los mismos jugadores por dos o tres años. En cambio a River todos los años se le van uno o dos jugadores, haciéndose más difícil ya que el equipo se tiene que acostumbrar", confesó el jugador que estuvo en la conquista de la Copa Libertadores en 2018.

Martínez Quarta, sobre la posibilidad de estar en Qatar 2022

La expectativa del central derecho de estar en la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Qatar 2022 sigue intacta, a pesar de que no oculta su tristeza por no haber sido convocado a la última gira de la Selección Argentina por Estados Unidos. "Estaba ilusionado para estar en esta fecha FIFA, pero eso lo decide el entrenador. Es difícil no estar en la convocatoria pero la esperanza está", remarcó.

"Es algo muy cambiante y no te espera. Hay que estar preparado para todo y pelearla para estar ahí arriba. Voy a dejar todo hasta el final, preparado para cualquier elección que tome el entrenador", afirmó sobre lo que significa integrar el seleccionado argentino.

PAra finalizar, Martínez Quarta detalló de la calidad humana que existe en el equipo comandado por Lionel Scaloni: "Es un gran grupo. Si no me toca estar, los voy a estar alentando y les desearé lo mejor, ya que fuimos compañeros hasta hace poco. Me siento parte del proceso".