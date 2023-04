Un nene se cayó de una tribuna en Central Córdoba vs. Arsenal y está internado en estado grave

Fue luego del partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal de Sarandí.

Un niño de ocho años se cayó de una de las tribunas del estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se encuentra internado en estado delicado. Fue durante el encuentro entre Central Córdoba y Arsenal de Sarandí por la Liga Profesional de Fútbol.

Benjamín Clua, oriundo de Suncho, ciudad a 100 kilómetros de la capital santiagueña, fue a la cancha junto a 45 compañeros del colegio “Sunchito” para disfrutar del encuentro entre el "Ferroviario" y el "Arse", acompañados por profesores y un grupo de padres.

Una vez que finalizó el encuentro, en el que los locales se llevaron la victoria por 1 a 0, todo el grupo de chicos y chicas comenzó a retirarse de las gradas. Sin embargo, por razones que aún no se concoen, Benjamín no llegó a ser equilibrio, se cayó por las escaleras y golpeó su cabeza contra el cemento, lo que le generó una herida y la preocupación inmediata de los acompañantes. Apenas sucedió el hecho, el niño fue trasladado de manera urgente a una clínica cercana, donde fue llevado directamente a la zona de Terapia Intensiva. Su estado, según informaron los médicos, es grave pero estable y continúa siendo tratado con especial atención.

La madre de Benjamín dio detalles de dónde se encontraba al momento en que ocurrió el accidente. “Yo estaba en mi casa cuando me llaman y me avisan. Ahí le pedí a mi vecino que tiene un remís que me traiga”, arrancó manifestando la mujer del nene. Y luego agregó: “Tiene traumatismo de cráneo. Le pusieron un catéter para controlar la presión del cerebro y evitar que se inflame. Además, está en coma inducido. Por ahora nos dijeron que no es operable. Tenemos que esperar las próximas 72 horas, que serán claves”, comentó en diálogo con lv12.com.ar de Santiago del Estero.

Si bien no se encontraba en el estadio Único Madre de Ciudades cuando ocurrió el hecho, la madre dio más detalles de cómo fue el golpe de su hijo: “Lo que me contó uno de los profesores es que estaban saliendo del estadio, bajando las escaleras y al parecer él perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza”.

Para finalizar, la entrevistada reconoció ante los medios que nunca antes su hijo había salido solo de su casa para una actividad recreativa escolar. “Era la primera vez que él iba a conocer el estadio, que iban a ver un partido de Central Córdoba. Son pocas las oportunidades que tienen ellos para venir y como se les había dado, él tenía mucha ilusión de ir”, expresó.