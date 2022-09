Un ídolo de Boca destrozó a Quintero y a Borja: "Una barbaridad"

Un ídolo de Boca destrozó a Juan Fernando Quintero y a Miguel Ángel Borja, los colombianos que tiene el River de Marcelo Gallardo. El exfutbolista, que salió campeón del mundo con "El Xeneize", se refirió a la actualidad de sus compatriotas y calentó la previa del Superclásico por la fecha 18 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

Se trata nada menos que de Óscar Córdoba, el ex arquero de 52 años que ganó todo durante su etapa en el club de La Ribera entre 1997 y 2001: tres títulos locales, dos Copas Libertadores y aquella Intercontinental 2000 contra Real Madrid de España en Tokio (Japón). Actualmente panelista de ESPN en su país natal, palpitó allí la antesala del choque en La Bombonera y también fue entrevistado por TyC Sports en Argentina.

Óscar Córdoba, ex-Boca, liquidó a Juanfer Quintero y a Borja, de River

El ex arquero cafetero fue muy duro con sus compatriotas que integran el plantel del "Millonario". Desde su país, uno de los mejores porteros de la historia del "Xeneize" fue lapidario con ellos y también cruzó a Edwin Cardona, de Racing. “Voy a decir una barbaridad, pero es lo que siento: a ´Juanfer´ y a Cardona no les da", comenzó.

Al mismo tiempo, explicó que "Cardona no tiene la capacidad física para hacer la presión que el fútbol moderno está exigiendo, y él trata de suplir esa falencia con su calidad y sus lanzamientos de 20, 30 metros". Incluso, argumentó que "lo mismo pasa con Quintero, que tiene la capacidad de meter lanzamientos y dejar al delantero mano a mano con el arquero”.

Luego fue el turno de la opinión de Córdoba sobre Borja, de quien dijo que “por su capacidad, tampoco puede apretar arriba como lo haría un argentino porque no es su característica". Con respecto a la supuesta falta de intensidad de sus compatriotas en general, el exarquero aclaró: "Los colombianos no somos vagos, pero nuestras características son distintas".

Sin embargo, también elogió al "Colibrí" ya que, según él, "Borja es una fiera cuando va hacia adelante y va a jugar el Superclásico, porque va a tener muy preocupados a los dos centrales". Con respecto al talentoso mediocampista ofensivo, insistió con que "a Juanfer no le da para 90 minutos, hay que saber en qué momento utilizarlo. En la cancha de Boca se corre mucho y hay mucho roce, por lo que el técnico sabrá cuándo ponerlo”.

Córdoba también habló de Cardona y de la ausencia de Villa

Además, Óscar Córdoba aseguró que, con ausencias en ambos equipos de cara a este partidazo, “Boca pierde más al no tener a Sebastián Villa porque era el que más podía desequilibrar a River en este momento”. Por último, volvió a apuntar contra el volante de "La Academia": "Cardona siempre me generó un sabor amargo. Siempre he creído en él, pero se ha encargado de que vaya dejando de creer. Creí que iba a tomar las riendas de (Juan Román) Riquelme en Boca y no pudo hacerlo”.

Óscar Córdoba, campeón de todo con Boca.

Boca vs. River: hora, TV en vivo y streaming

Los dos gigantes chocarán el domingo 11 de septiembre de 2022 a las 17 horas en el Estadio Alberto J. Armando, "La Bombonera" de la Ciudad de Buenos Aires, con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión del partido en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que se deben tener contratados el servicio de cable y el del pack fútbol. En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras apps como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.