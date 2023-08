Un ex Boca y Racing se cansó de Almirón antes del partido por la Libertadores: "Raro"

Un exjugador de Boca y Racing palpitó el duelo de vuelta por los cuartos de la Copa Libertadores en el Cilindro con una fuerte crítica a Jorge Almirón.

Un futbolista con pasado en Boca Juniors y en Racing Club habló del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores que se jugará en Avellaneda y cuestionó a Jorge Almirón. El empate sin goles donde el "Xeneize" no sacó ventaja en la Bombonera dejó un resultado más que abierto de cara al segundo encuentro, pero al jugador no le convenció el trabajo del estratega. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en el verde césped en donde los equipos tratarán de quedarse con la victoria para no llegar a los penales.

Quien dio su parecer tanto sobre el entrenador para dicho cotejo como para el cruce ante el Cilindro fue el defensor Pablo Álvarez y lo hizo en el ciclo De fútbol se habla así, de DSports. El lateral de 39 años que se desempeña en el Club Unión Empleados de Comercio de General Alvear recordó lo vivido en la Ribera en la entrevista y opinó del duelo en cuestión. En el programa televisivo liderado por Juan Carlos "Toti" Pasman, el lateral que ganó la Copa Intercontinental y la Sudamericana con la camiseta "Azul y Oro" no se guardó nada.

"Me pareció raro. Pero bueno, hay que darle la derecha porque está todos los días con los jugadores. Ve su estado de ánimo, las sensaciones... uno de afuera se hace difícil criticar en la buena crítica", soltó en un principio Álvarez en respuesta a la pregunta de cómo vio lo hecho por Almirón en la ida. Por otro lado, el defensor señaló: "La historia de Boca es que tiene que ser protagonista en todas las competencias y más en la Libertadores que es el gran objetivo que tiene este plantel".

Como vistió ambas camisetas a lo largo de su carrera, el conductor le consultó acerca de su posición con respecto a quién será el semifinalista en este cruce argentino: "Veo una serie completamente abierta, los dos tienen plantel, jerarquía y están acompañados de buena materia prima que son jugadores surgidos de inferiores que saben lo que significa ponerse la camiseta de Boca o de Racing". Cabe destacar, que el lateral jugó en Boca de 2003 a 2005 y recién en 2016 arribó a la "Academia".

Un ídolo de Boca dudó de las chances de eliminar a Racing

La obsesión de Boca por conquistar la séptima copa del torneo más importante de Sudamérica se volvió un karma en la última década. Si bien estuvo varias veces cerca de obtenerla, con el correr de los años la presión fue en aumento y, en la actual edición, el club "Azul y Oro" está una vez más en las fases finales. Sin embargo, Óscar Córdoba, que sabe lo que es levantar el trofeo, no se mostró demasiado optimista con respecto a concretar el máximo sueño.

En diálogo con el programa partidario Boca de Selección, el exportero de Boca entre 1997 y 2001, fue consultado sobre el partido en La Bombonera y expresó su preocupación en torno a una condición del actual plantel: "No me disgustó la ida con Racing, pero faltó puntería. Debe mejorar la efectividad. No se si este Boca tiene la madurez necesaria para encarar este partido de vuelta con Racing y ganarlo. Boca tendría que haber marcado la diferencia de local”.