Tras el escándalo en el Ascenso, Atlanta tomó una tajante decisión con Dylan Gissi

Tras el escándalo en el ascenso, Atlanta tomó una brutal decisión con Dylan Gissi

Atlanta tomó una tajante decisión con Dylan Gissi, el futbolista que declaró semanas antes que el equipo recibió un incentivo para ganar un partido de la Primera Nacional 2024 en el Ascenso. Las declaraciones del suizo nacionalizado albiceleste que pasó por distintos clubes del fútbol argentino desataron la polémica teniendo en cuenta lo peleada que está la zona del descenso. Es que el "Bohemio" se impuso ante Brown de Adrogué, que pelea por no bajar de categoría, luego de que Atlético de Rafaela les diera una importante cantidad de dinero.

"Sabemos que existe por ejemplo el incentivo a favor. Por ejemplo, ellos nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar", deslizó Gissi en diálogo con el medio Bohemio Press. Sus palabras rápidamente tuvieron trascendencia y ahora la institución fue la que tomó postura al respecto "borrando" al defensor de 33 años.

En principio, Atlanta lo excluyó de la lista de convocados para el cruce contra Deportivo Madryn del pasado lunes 14 de octubre, donde igualaron 1 a 1 como locales. Para colmo, no fue el único que no fue parte del plantel ya que desde el cuerpo técnico no tuvieron en cuenta a otros jugadores, aunque no trascendieron los motivos. A falta de dos jornadas para el final del campeonato, el "Bohemio" está a cinco puntos de Mitre de Santiago del Estero, que hoy ingresaría al Reducido, por lo que sus chances de meterse en dicha instancia son escasas.

A falta de sólo dos fechas, tanto Rafaela como el "Tricolor" suman 28 unidades en la Zona B. Los de Santa Fe están por encima por diferencia de gol (-19 contra -29) y hoy jugaría una promoción por el tercer descenso contra Talleres de Remedios de Escalada, que está penúltimo en la Zona A. En cuanto a la posible sanción por las declaraciones de Gissi, se espera que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) actúe al respecto por medio del Tribunal de Disciplina. La polémica por las declaraciones del zaguero suizo-argentino sigue escalando con el correr de las horas y habrá que ver qué decisión pueden llegar a tomar las autoridades al respecto.

Atlanta separó del plantel a Dylan Gissi tras sus declaraciones polémicas

