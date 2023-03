Tevez le quiere serruchar el piso a un DT de un equipo grande de Argentina

Carlos Tevez se postuló para dirigir a la Selección y ahora suena fuerte en un grande del fútbol argentino por un técnico que no sacó buenos resultados.

Luego de referirse a la posibilidad de trabajar en la Selección en un futuro, Carlos Tevez va por un grande del fútbol argentino. Luego de su experiencia como entrenador de Rosario Central, el "Apache" suena cada vez más fuerte en un equipo que no está pasando por su mejor momento en lo que va del 2023. Una de las piezas fundamentales en esta cuestión, sin dudas es la presencia del empresario y famoso representante Christian Bragarnik.

"Carlitos" es uno de los principales candidatos a dirigir a Independiente si es que Leandro Stillitano deja su puesto en las próximas fechas de la Liga Profesional. El elenco de Avellaneda acumula sólo seis puntos en la tabla, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas en las que no se vio mejoría en cuanto al funcionamiento. Por este motivo, el ex jugador de Boca Juniors que pasó por el "Canalla" y no le fue bien se acerca al "Rojo".

Los números de Carlos Tevez en Rosario Central y la posible salida de Stillitano de Independiente

Luego de que Tevez le ponga punto final a su paso por Central, su ciclo terminó con un historial poco favorable. Desde su arribo, el elenco rosarino sumó sólo seis triunfos, perdió en ocho ocasiones y empató en las 10 restantes que disputó. Para colmo, tampoco le fue bien en la Copa Argentina 2022 -se despidió en 16avos de final con Quilmes por penales- y terminó en el puesto 20 -de 27 clubes- de la Liga Profesional. Cabe destacar, que su llegada a la institución fue producto de la gestión Bragarnik como mánager.

Por su parte, Stillitano todavía no encontró el equipo y su futuro es una verdadera incógnita. Con 4 goles a favor, 6 en contra y los clásicos contra San Lorenzo y Racing cada vez más cerca, todo indica que un resultado negativo más lo complicaría. Claro que, el resto dependerá del accionar de la dirigencia del "Rojo" para que el "Apache" selle su vínculo.

Tevez se quiere colar en la Seleccion de Scaloni

A casi tres meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 de la mano de Lionel Scaloni, Carlos Tevez expresó su deseo de meterse en el proyecto del entrenador de la Selección en un futuro no muy lejano. El ex jugador de Boca Juniors, que tuvo un paso casi fugaz por Rosario Central como DT y no fue la mejor experiencia, sueña con estar de nuevo en el conjunto nacional. Sin embargo, esas ganas de pertenecer no son sólo para la Mayor, sino también que apunta a las juveniles.

"La Selección, para un que jugó siempre es un sueño, sea la Sub 20 o la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto va con un proyecto también. Diría que me dejen ir con un proyecto también como diciendo 'Yo trabajo de esta manera'. Si es compatible podemos llegar a hacerlo. Tengo una manera de enseñar y un modelo. Si eso sirve a la Sub 20, la cabeza es Scaloni y de ahí todo para abajo estamos alineados, es algo que a cualquiera le seduce. Es una manera de enseñar. Me apasiona estar en la cancha y enseñarle al jugador", soltó Tevez con respecto a la idea de ser técnico del Seleccionado.