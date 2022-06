Tevez DT: el triángulo entre Central, AFA y el avance del macrismo

La llegada de Carlos Tevez al club rosarino levantó polvareda y agitó fantasmas por el acompañamiento de Christian Bragarnik. En el medio, el acompañamiento de Angelici y el macrismo generan dudas.

La llegada de Carlos Tevez a Rosario Central despertó la incredulidad en diversos sectores del fútbol. La poca historia entre el exjugador de Boca y la institución rosarina fue uno de los principales motivos de reserva de muchos hinchas ante la situación. Aún así el arribo del exdelantero tiene detrás un respaldo de una de las personas más poderosas del fútbol actual: Christian Bragarnik y, además, cuenta con con la venia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. Sin embargo, detrás de ello aparecen las polémicas, las irregularidades, el temor por un posible gerenciamiento y el arribo del macrismo.

Desde que se confirmó el arribo de Tevez al conjunto "Canaya" comenzaron a agitarse diversos fantasmas. Entre las anomalías del proyecto que tiene como cara visible al exjugador de Boca aparece una estrictamente deportiva: no es un técnico habilitado para dirigir en Primera División. Hasta el miércoles, la persona que lo iba acompañar era Carlos Retegui, el exentrenador de Las Leonas -que también es DT de fútbol- y que estaba habilitado para poder firmar como entrenador del equipo. No obstante, el exentrenador de hockey se bajó del proyecto -hasta el momento- para seguir en el puesto de Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar al que había llegado a principios de año. No obstante, la posibilidad de un desembarco en los próximos meses resuena en el ambiente del fútbol. Incluso, según las propias palabras del funcionario, habrá un asesoramiento "porque es amigo de corazón" pero no se "irá de la noche a la mañana porque muchas familias dependen" de él.

Las polémicas e irregularidades no se quedan estrictamente en lo deportivo. Detrás de la llegada de Carlos Tevez aparece Christian Bragarnik. Tanto el -ahora- entrenador como el representante tienen una fuerte relación con Daniel Angelici, el ex presidente de Boca, uno de los puntales del macrismo a nivel futbolístico -que continúo el legado de Mauricio Macri en Boca - y también uno de los impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas en el país. La llegada del binomio despertó las dudas entre un sector grande de los socios que ven el aterrizaje de la dupla Tevez-Bragarnik como un gerenciamiento encubierto con la venia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

Diversos socios e hinchas de Rosario Central apuntan a esta situación a la posibilidad de que el club se transforme en "una plataforma de negocios". Los múltiples tentáculos que tiene Christian Bragarnik en el fútbol mundial, no solo es representante de jugadores sino que también es dueño del Elche, un club de Primera División del fútbol de España, abren la puerta a las dudas. Incluso, ante la llegada masiva de jugadores al plantel, el temor también surge por la devastación a la que se puede asistir en las inferiores del club. No obstante, más allá del negocio económico, también aparece la ramificación -y el reingreso- del macrismo en el fútbol argentino. Carlos Del Frade, escritor y diputado provincial santafesino por el Frente Social y Popular aseguró a El Destape: "Es un doble negocio. Uno para Bragarnik y otro político porque tanto Tevez como Retegui, que hasta ayer iba a llegar, son hombres vinculados al macrismo. Es el inicio de una plataforma para el macrismo".

El salto de Boca al Gobierno de la Ciudad, en el caso de Mauricio Macri, es el más recordado para hacer hincapié en estos nexos. Incluso, la misma llegada de Daniel Angelici al poder en Boca, luego de convertirse en un hombre importante en el armado de la Ciudad para el macrismo es otra de las situaciones que rememoran a lo que puede ocurrir en Rosario Central. Vale decir también que, en su búsqueda de retomar el control en el conjunto Xeneize tras la llegada de Riquelme, la posibilidad de una dupla entre Carlos Tevez y Daniel Angelici es clara. En este punto, Del Frade sostiene: "Se subordina a Central a una plataforma de negocios y política. Además, nunca se explicó a cambió de qué llega Carlos Tevez. Es a favor de muy pocos. Es la utilización del club, incluso para retornar a Boca".

Entre las internas y futuro político, en el triángulo de acción también aparece la venia de Claudio "Chiqui" Tapia. El presidente de la AFA fue uno de los que acercó el nombre de su amigo a la dirigencia de Rosario Central, la posterior aceptación, la propuesta confirmada y la definición de "Carlitos" al frente del primer equipo se convirtió en realidad tras la sugerencia. En este punto, además, los primeros favores no tardaron en llegar. La buena relación entre Carlos Tevez y el presidente de la AFA se transformó en: la irregularidad de dirigir sin carnet, la posibilidad de una pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza y la postergación del torneo por Copa Argentina tras un pedido del flamante entrenador.

Con miras a lo que pueda ocurrir en 2023, la vuelta -entera- del macrismo al fútbol argentino empieza a dejar polémicas de cara a los próximos meses. Con algunos nuevos protagonistas, la dupla que se formó en el club rosarino está pensada para algo más que un proyecto futbolístico.