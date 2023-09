Sufre Riquelme: Almirón tomó una decisión clave y se aleja de Boca

Jorge Almirón tomó una contundente decisión que sorprendió a todos en Boca Juniors y preocupó a Juan Román Riquelme de cara a un partido importante del "Xeneize".

Jorge Almirón tomó una decisión que preocupó a Juan Román Riquelme antes de un partido importante de Boca Juniors en este semestre. Es que el "Xeneize" se medirá ante Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina y, a poco tiempo del cotejo, el DT sorprendió a todos en el club. Además, el elenco de la Ribera tiene por delante las semifinales de la Libertadores y la Copa de la Liga Profesional, en la que lleva dos derrotas.

El próximo domingo 10 de septiembre en el Estadio Carlos Mercado Luna de La Rioja, los de Almirón se enfrentarán al "Tricolor" buscando un lugar en cuartos, donde ya espera Talleres de Córdoba. Luego de vencer a Racing en el torneo continental y la derrota como local ante Tigre, el estratega aprovechará los días libres para descansar y volver renovado. Es que los compromisos que se vienen no serán nada fáciles, principalmente el que tanto esperan los hinchas contra Palmeiras.

El técnico de Boca Juniors emprendió viaje hacia Salta para pasar unas breves vacaciones antes de que el plantel regrese a la actividad. Según trascendió, el entrenador se dirigió a la mencionada provincia para visitar a su familia y compartir tiempo con ellos en la previa de lo que será un nuevo encuentro para su equipo. Por supuesto, su video caminando por las calles salteñas no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El primer objetivo, claro está, será ante Almagro en La Rioja y luego tendrán que visitar a Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional. Igualmente, los ojos del cuerpo técnico también están puestos en la ida contra Palmeiras que se llevará a cabo el 29 de septiembre en la Bombonera y una semana después definirán en Brasil -entre ambos disputará el Superclásico contra River-. El que avance se meterá en la gran final de la Libertadores que se jugará en el Estadio Maracaná el sábado 4 de noviembre.

La polémica frase de un histórico de River sobre Boca y Almirón

Horas después de la clasificación de Boca Juniors a la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Racing por penales, Juan José Borrelli, histórico de River, destrozó a Jorge Almirón. El exjugador cuestionó el trabajo del entrenador del "Xeneize" con una polémica frase sobre su rendimiento en el campo de juego. Su comentario se dio a raíz de que el elenco de la Ribera igualó tanto en octavos con Nacional como contra la "Academia" en cuartos y definió desde los doce pasos.

"En los 90 minutos Boca no te seduce. ¿Y pagás una entrada? No, sí para ver los penales. Sí cuando juega el vicepresidente, pero no juegan estos. Sacando a algunos, no generalizo con algunos jugadores porque están (Exequiel) Zeballos y (Christian) Medina que juegan muy bien. Pero la verdad que cuando ves el partido un poquito aburrido es", soltó Borrelli acerca del nivel del "Xeneize" en el verde césped tras el pase a semifinales de la Libertadores.