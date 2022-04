Sufre Gallardo: el jugador de River que se lesionó y se perderá varios partidos

Marcelo Gallardo perderá por lesión a uno de sus jugadores más importantes para los próximos partidos de la Copa de la Liga Profesional.

Marcelo Gallardo no deja de recibir malas noticias con respecto a sus dirigidos en River Plate. Si bien varios jugadores se curaron de sus distintas dolencias, el técnico sumó un lesionado más que no estará por varias fechas. Al "Muñeco" no le quedará opción que trabajar con los que tiene disponibles pensando en que afronta tres importantes torneos como lo son la Copa de la Liga Profesional, la Libertadores y la Copa Argentina.

Se trata de Javier Pinola, quien este sábado 16 de abril sufrió una distención en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esto lo alejará por un tiempo de las canchas, por lo que el DT no contará con una buena alternativa para reemplazar a los habituales defensores titulares David Martínez y Paulo Díaz. Ante la exigencia física del plantel, que en las primeras dos semanas del mencionado mes tuvo mucha actividad, el zaguero era fundamental.

A raíz de la lesión se perderá los compromisos por el campeonato local ante Banfield, Talleres y Atlético Tucumán, mientras que tampoco dirá presente contra Colo-Colo por la Libertadores. Es la tercera baja en la defensa que el "Millonario" tiene este año, pero es la de menor gravedad. Martínez no estuvo en varios encuentros pero regresó a las pocas semanas, Robert Rojas tendrá una extensa recuperación y para Pinola serán cerca de 10 días.

Acerca del mencionado lateral paraguayo, recibió el alta médica y viajó a descansar a su país tras sufrir la fractura de tibia y peroné ante Alianza Lima. Posteriormente, cuando se encontraba en el hospital donde lo atendieron tuvo un problema cardíaco del que se repuso favorablemente. El "Sicario" no jugará por varios meses para estar de nuevo al 100% y convertirse nuevamente en un futbolista fundamental para el esquema del técnico.

La opinión del Pollo Vignolo que enloqueció a los hinchas de River

Sebastián Vignolo, quien demuestra el cariño que le tiene a Boca a través de ESPN F90, tuvo un guiño para River Plate durante el programa. Hablando del presente "Millonario", el conductor lanzó un impensado elogio hacia uno de los futbolistas del plantel que dirige técnicamente Marcelo Gallardo. Claro que, esto llamó la atención de los hinchas del club de Núñez que tantas veces lo criticaron por hablar de su histórico rival.

"Suárez, Suárez y siempre Suárez. Gallardo necesitaba que se recupere, porque además de ser delantero, Suárez es un conector. No es el típico delantero que se queda anclado adelante. Se tira atrás, conecta. Es jugador de Selección, no voy a decir que llega al Mundial, pero es un monstruo". Las afirmaciones del relator sorprendieron a más de uno. No por las características del cordobés, sino por lo que significa el "Pollo" para el mundo River.