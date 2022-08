Se pudrió: no rinde en Boca e Ibarra lo borró de los convocados

Un delantero que no rinde en Boca no está entre los convocados para enfrentar a Defensa y Justicia por la Liga Profesional por decisión de Hugo Ibarra.

Hugo Ibarra tomó la decisión de no convocar a Nicolás Orsini en Boca.

Hugo Ibarra tomó la drástica decisión de no convocar a uno de los futbolistas de Boca Juniors para el duelo ante Defensa y Justicia. El "Negro" borró a un delantero que no rindió de la mejor manera en los últimos partidos y que perdió el lugar por sus flojos desempeños. Por este motivo, el jugador no estará en Florencio Varela para el cotejo en el que el "Xeneize" buscará el primer triunfo como visitante de la mano del nuevo DT.

Se trata de Nicolás Orsini, quien se sumó a la baja de Jorman Campuzano. Quien tampoco estará en este encuentro, pero por acumulación de amarillas, es Frank Fabra. Este último recibió una tarjeta ante Rosario Central y aprovechó la ocasión para "limpiarse", teniendo en cuenta que en pocas jornadas se disputará el Superclásico (11 de septiembre en La Bombonera). Igualmente, la ausencia del atacante fue la que más llamó la atención.

Desde su arribo proveniente de Lanús, Orsini disputó un total de 30 partidos y sólo convirtió 3 goles. Más allá de que marcó, los números son escasos para un delantero que llegó a la institución como una de las estrellas del "Granate". Con Boca no estuvo a la altura y el entrenador se vio obligado a tomar una nueva decisión fuerte. La anterior fue la de dejar afuera de los titulares a Carlos Izquierdoz, quien días más tarde emigró a España.

Para enfrentar al "Halcón" de Varela, Ibarra tiene definido a los que saldrían desde el arranque para buscar los tres puntos. Con algunos de los futbolistas que empataron ante el "Canalla", Boca jugaría con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez; Cristian Medina, Diego González, Alan Varela, Pol Fernández, José Ramírez; Sebastián Villa, Luis Vázquez.

Tevez le tiró un "palito" a Riquelme en su vuelta a la cancha de Boca

En el diálogo con Súper Mitre Deportivo (Radio Mitre, AM 790), y luego del empate sin goles entre Boca Juniors y Rosario Central en La Bombonera, Carlos Tevez dejó en claro que siguen las diferencias con Juan Román Riquelme tras su polémica salida del club a mediados de 2021. "Carlitos" no dudó en "pegarle" a Román luego de que la plaqueta en el campo se le entregara uno de los miembros el Consejo de Fútbol.

Durante la breve conversación, una de las preguntas en el programa radial fue: "¿Te hubiese gustado que Román te viniera a saludar a la cancha y te diera la medalla él, junto con un abrazo en el verde césped?". Sin filtro y de manera tajante, el exdelantero contestó: "No, con ´Chicho´ (Serna) está bien...". Incluso, el exjugador de la Juventus no habló sobre el reconocimiento que le hicieron desde la institución boquense en las redes sociales.