Se lesionó el Cuti Romero: cuánto tiempo estará sin jugar

Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el último partido del Tottenham. Enterate de qué se trata y cuánto estará inactivo.

Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el último partido jugado con el Tottenham y estará varias semanas inactivo. El defensor de la Selección Argentina fue gran protagonista del duelo ante el Chelsea por la segunda fecha de la Premier League y días después de dicho compromiso se confirmó la dolencia que lo preocupa a pocos meses del Mundial de Qatar 2022.

El central de 24 años tiene una dolencia muscular y no es la primera que atraviesa una situación de este estilo vistiendo la camiseta de los "Spurs". Desde su arribo a la institución se perdió varios partidos por distintas lesiones que lo aquejaron y no tuvo tanta continuidad. La buena noticia es que el período de recuperación del zaguero no será por mucho tiempo, estará disponible próximamente y no peligra su participación en la cita mundialista.

El periodista británico Alasdair Gold aseguró que Cristian "Cuti" Romero estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas debido a la lesión muscular que sufrió. De esta manera, se perderá varios partidos durante las próximas semanas y tiene chances de volver en la fase de grupos de la Champions League (en septiembre), o en la Premier League ante el Manchester City en la séptima jornada. Con respecto al torneo continental, todavía no sabe a qué rivales enfrentará en la fase de grupos.

Desde su arribo al Tottenham en 2021, Romero disputó un total de 33 partidos y convirtió un gol. En el medio, con la "Scaloneta", levantó la Copa América en dicho año y también la Finalissima el pasado mes de julio en Wembley. Romero, que tuvo una etapa olvidable en los inicios de su carrera, ahora va por la gloria en Qatar.

Un crack de la Selección aseguró que pensó "en retirarse del fútbol" hace cinco años

"Hace cinco años estaba en Córdoba pensando en dejar el fútbol y hoy me toca vivir todo esto", lanzó Romero en el programa ¿Cómo te va? en D Sports Radio. El defensor reveló: "Hoy me toca esto, jugar con Argentina, con grandes figuras y tener a Leo de compañero". El defensor de la Selección Argentina, de esta forma, reveló que a los 17 años se planteó abandonar la práctica deportiva.

En charla con ese programa, Romero añadió: "Se creó una ilusión linda que hemos generado con este grupo de la Selección. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Vamos a dar todo con el grupo para llevar a la Argentina a lo más alto". Además, sostuvo que "la liga inglesa es la mejor del mundo. No es fácil la adaptación, me costó, pero ya me siento bien y tratando de mantener el nivel. Va a ser un Mundial extraño por la fecha en la que se juega, pero va a ser mejor por el descanso para los futbolistas".