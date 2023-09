San Lorenzo: Scaloni va por una figura del Ciclón para la Selección

Lionel Scaloni tiene en la mira a un jugador de San Lorenzo para la Selección Argentina de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Scaloni sigue muy de cerca a una de las figuras de San Lorenzo de Almagro para la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La "Albiceleste" enfrentará tanto a Paraguay como a Perú a mediados del mes de octubre y el técnico ya prepara todo para dichos compromisos. Luego de las dos victorias conseguidas en las fechas iniciales, el campeón del mundo va por más en el clasificatorio.

Por este motivo, quien se perfila para ser citado es nada más y nada menos que Augusto Batalla. De gran presente en el "Ciclón", el hombre que pasó y todavía pertenece a River Plate, es una de las alternativas para ocupar un lugar en la nómina del estratega, aunque todavía no está definido a quién reemplazaría. Además, el arquero también recibió el apoyo de su propio DT en el elenco de Boedo, Rubén Darío Insúa.

"Sinceramente yo creo que tiene condiciones para en algún momento tener la oportunidad. Argentina tiene grandes arqueros y a uno de los mejores del mundo como 'Dibu'. Pero Batalla es un arquero muy joven, tiene 26 años. Es el biotipo de arquero que hoy triunfa en el mundo en general. Yo veo los que tiene Brasil o los que juegan en los grandes clubes de Europa, hay una característica parecida a Batalla. Arqueros con volumen físico, dominio de área, mucha influencia espiritual en el resto del equipo y Augusto reúne esas condiciones", aseguró el "Gallego" con respecto al guardameta de San Lorenzo.

Con respecto a los números con el buzo de arquero del "Ciclón", Batalla lleva 60 partidos disputados en los que recibió un total de 34 goles. Sin dudas, se convirtió en una pieza fundamental para el entrenador con el paso del tiempo y se ganó el lugar a raíz de su buen desempeño. De hecho, los de Boedo pelean en la Copa de la Liga Profesional y están en cuartos de final de la Copa Argentina, certamen en el que el portero fue clave.

Lionel Messi le dijo a Migue Granados si jugará el Mundial 2026

Lionel Messi habló de su posible participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en la entrevista con Migue Granados para el canal de streaming Olga, donde dejó un mensaje con el que sorprendió a todos. Claro que en principio tendrá la Copa América por delante, en 2024, y dos años después se disputará la cita mundialista y su presencia es una verdadera incógnita. Por este motivo, la "Pulga" despejó todo tipo de dudas en plena nota y no se guardó nada.

"No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en llegar bien a la Copa América que se juega acá", lanzó Messi sobre su participación en dicho campeonato. Además, el rosarino habló sobre su futuro luego del fútbol: "No pensé qué voy a hacer después del retiro, no quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago, di un paso importante por el hecho de dejar Europa y venir acá. Lo que más disfruto es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de ser algo que disfruto haciéndolo. ¿Pero qué voy a hacer? No sé. Me gusta algo relacionado con el fútbol, con los chicos, enseñar, ser director deportivo quizá también... No sé".