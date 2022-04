Salvio contó por qué lloró en el gol de Boca

Eduardo "Toto" Salvio habló de uno de sus goles para Boca en la victoria 2 a 1 ante Central Córdoba y reveló por qué motivo lloró.

Eduardo Salvio tuvo una increíble reacción luego de convertir el primer gol de la noche para Boca Juniors ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, el atacante apareció a los 2 minutos y luego a siete del final para marcar los dos tantos de la victoria 2 a 1. Una vez finalizado el encuentro, "Toto" contó por qué motivo lloró cuando abrió la cuenta en el Estadio Madre de Ciudades.

El "Xeneize" consiguió tres puntos vitales para afrontar las últimas dos fechas que quedan del grupo en el campeonato local y Sebastián Battaglia respira tranquilo pensando en lo que se vendrá tanto en el certamen como en la Libertadores. Con este triunfo quedaron en segundo lugar de la tabla de la Zona B, aunque igualmente no jugaron sus respectivos partidos Tigre y Aldosivi. Pensando en lo importante de ganarle al "Ferroviario", sabiendo lo que será el cierre de esta fase del campeonato, Salvio también contó sus sensaciones.

"Todos queremos tirar para el mismo lado, no hay otra cosa. Quizás afuera se creen otras cosas pero dentro del equipo las cosas estaban tranquilas porque sabemos bien lo que queremos y sabemos bien para donde tirar y creo que hoy lo demostramos acá. A veces no se puede jugar bien pero la actitud y la predisposición siempre están, así que hay que seguir por este camino", respondió Salvio a la consulta del periodista Diego Monroig.

Con respecto a su llanto luego del gol ante Central Córdoba, el atacante de Boca Juniors respondió: "Por todo lo que estuve viviendo estos días. Necesitaba una alegría así, ahora estoy contento por los goles y la victoria", concluyó entre risas el "Toto". Cabe destacar, que el futbolista huyó del lugar después de arrastrar a su expareja Magalí Aravena por varios metros en el hecho ocurrido el pasado 13 de abril.

Salvio rompió el silencio tras atropellar a su expareja

Eduardo Salvio habló varios días después de atropellar a su expareja en Puerto Madero y describió cómo fue el hecho delictivo. La periodista Luli Fernández dio detalles en el programa Socios del Espectáculo, de la charla que tuvo con el futbolista de Boca Juniors y la dio a conocer en vivo. Cabe destacar, que el futbolista huyó del lugar después de arrastrar a Magalí Aravena por varios metros.

En los mensajes, Salvio expresó: "Mirá Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto. Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca, y que vivamos en paz cordialmente".