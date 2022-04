Salvio rompió el silencio tras atropellar a su expareja: "Quería irme"

Eduardo "Toto" Salvio habló días después de atropellar a su expareja el pasado 13 de abril y describió cómo fue el hecho en diálogo con Luli Fernández.

Eduardo Salvio habló varios días después de atropellar a su expareja en Puerto Madero y describió cómo fue el hecho delictivo. La periodista Luli Fernández dio detalles en el programa Socios del Espectáculo, de la charla que tuvo con el futbolista de Boca Juniors y mostró los mensajes que se enviaron. Cabe destacar, que el futbolista huyó del lugar después de arrastrar a Magalí Aravena por varios metros.

Por su parte, desde el "Xeneize" no sancionaron al jugador y hasta le dieron lugar nuevamente en el primer equipo. A pesar de que el protocolo del club sostiene que su objetivo es regular el procedimiento a seguir ante la comisión de hechos de violencia en razón de género, identidad u orientación y que "Toto" tiene posibilidad de sufrir amonestación, suspensión, cesantía o expulsión, todavía no hubo una definición sobre el tema.

"Hay mensajes que llegaron esta mañana que se siguen aportando a la causa en relación a mucha más nitidez en referencia al momento del hecho. Se ve a la exmujer de Salvio que se arroja sobre el capot con el auto ya frenado entonces esto es una prueba clave de parte de la defensa. Y a raíz de esta información que me llegó el día de hoy insistí nuevamente y obtuve respuesta, le pregunté cómo estaba y es muy escueto pero la verdad que es categórico", comenzó Luli Fernández.

En los mensajes mostrados, Salvio expresó: "Mirá Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto. Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca, y que vivamos en paz cordialmente".

Las medidas restrictivas de la Justicia hacia Toto Salvio

Pese a que los abogados de Eduardo "Toto" Salvio dejaron en claro que creían en su "inocencia", la Justicia ordenó algunas medidas restrictivas para el futbolista tras la denuncia de su ex esposa. Entre las restricciones, destacan la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre Magali Aravena y la abstención de contacto con su expareja por cualquier medio, salvo las cuestiones relativas a los hijos en común por la que en principio se designa a una persona de confianza entre ambos.

Además, se le prohibió conducir vehículos por 30 días y se le exigió dar aviso a la fiscalía y/o el Juzgado N° 12 de su salida del país. Por su parte, desde Boca emitieron un comunicado en el que escribieron: "pone a disposición de la Sra. Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a un pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto. De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar".