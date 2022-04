La increíble reacción de Toto Salvio tras el gol que marcó para Boca

Eduardo "Toto" Salvio convirtió para Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la Copa de la Liga Profesional y tuvo una inesperada reacción.

Eduardo "Toto" Salvio convirtió el 1 a 0 de Boca Juniors ante Central Córdoba en Santiago del Estero en el arranque del partido. El atacante "Xeneize", que atropelló a su expareja semanas atrás volvió a marcar un tanto con la camiseta del club y rompió en en llanto segundos después. Sin dudas fue una reacción inesperada para todos, teniendo en cuenta el lamentable hecho que protagonizó y del que es culpable.

El elenco de La Ribera se puso en ventaja rápidamente ante el "Ferroviario" en condición de visitante y de esta manera se posicionó en segundo lugar de la tabla de posiciones de manera momentánea. Detrás del ya clasificado Estudiantes de La Plata, el elenco de Sebastián Battaglia está cerca de lograr el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, en donde si el torneo terminara hoy se enfrentaría ante Newell's Old Boys de Rosario si gana y a Racing si empata o pierde.

El gol de "Toto" Salvio y su reacción

Salvio rompió el silencio tras atropellar a su expareja: "Quería irme"

Eduardo Salvio habló varios días después de atropellar a su expareja en Puerto Madero y describió cómo fue el hecho delictivo. La periodista Luli Fernández dio detalles en el programa Socios del Espectáculo, de la charla que tuvo con el futbolista de Boca Juniors y mostró los mensajes que se enviaron. Cabe destacar, que el futbolista huyó del lugar después de arrastrar a Magalí Aravena por varios metros.

"Hay mensajes que llegaron esta mañana que se siguen aportando a la causa en relación a mucha más nitidez en referencia al momento del hecho. Se ve a la exmujer de Salvio que se arroja sobre el capot con el auto ya frenado entonces esto es una prueba clave de parte de la defensa. Y a raíz de esta información que me llegó el día de hoy insistí nuevamente y obtuve respuesta, le pregunté cómo estaba y es muy escueto pero la verdad que es categórico", comenzó Luli Fernández.

En los mensajes mostrados, Salvio expresó: "Mirá Luli, me preguntás cómo me siento y la verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Sólo quería irme y no tener contacto. Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto. Hoy quiero superar este momento, que se aclare y concentrarme en mis hijos y mi trabajo en Boca, y que vivamos en paz cordialmente".