River campeón: Ponzio alcanzó a Labruna como el más ganador y tomó una drástica decisión

El volante y capitán de 39 años se consagró nuevamente con la camiseta del Millonario y acumula 16 trofeos. Repasalos.

Leonardo Ponzio volvió a la titularidad como capitán, tras la lesión de Enzo Pérez, se lució frente a su gente en el estadio Monumental y otra vez se consagró campeón con la camiseta de River Plate. Si bien ya estaba en la historia grande de la institución, esta nueva consagración tiene un gusto más que especial y agranda, aún más, su figura. Ahora, además, aseguró que es posible que llegue su retiro.

Con esta conquista, el volante de 39 años llegó a los 16 títulos en el "Millonario" y alcanzó a Ángel Labruna -histórico ídolo- y a Ricardo Vaghi como máximo ganador en la historia del club de Núñez.

Ponzio acumula un total de cuatro ligas locales (Clausura 2008, Torneo Final 2014, el Campeonato de Primera B Nacional 2011/12 y la actual Liga Profesional), siete títulos internacionales (Sudamericana 2014, Recopa 2015, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Sudamericana 2016, Libertadores 2018 y Sudamericana 2019) y las tres Copas Argentinas que tiene el club (2016, 2017 y 2019).

"Encajó todo, no tengo más que pedir de este deporte", expresó tras la titularidad y el título. Si bien no surgió en el club, destacó: "Encontré un lugar donde pude ser yo. Y gracias a Dios se dio todo". Sobre el cierre de la nota, el periodista de TNT Sports le preguntó si hay 6 meses más de Ponzio en River y con un dejo de nostalgia, lanzó: "No lo sé, no creo". Si fue su última función, los y las hinchas del "Millonario" estarán por siempre agradecidos.

El emocionante abrazo entre Gallardo y Ponzio:

Todos los títulos de Leonardo Ponzio en River