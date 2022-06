Riquelme, contundente sobre el futuro de una figura en Boca: "Que recupere el nivel"

El ídolo "Xeneize" se refirió a la negociación que lleva su club con un jugador importante del plantel.

A falta de solo cuatro días para que Boca Juniors enfrente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, el "Xeneize" aún no sabe si podrá contar para el partido de vuelta del 5 de julio con Eduardo Salvio, ya que el al delantero se le vence el contrato el 30 de junio. Si bien el Consejo de Fútbol le realizó una oferta para que continúe en el club, las negociaciones se encuentran en stand by y hay mucha incertidumbre en torno a lo que pueda suceder. El vicepresidente e ídolo Juan Román Riquelme habló con el programa deportivo Tyc Sports sobre la situación del ex-Lanús y confesó que el club está haciendo un gran esfuerzo y que todo depende del "Toto".

"Es la ilusión que tenemos. Hablo con la gente del Consejo de Fútbol y le han hecho un ofrecimiento muy importante para que continúe. Está a las claras que el club confía en él. Es parte del juego", manifestó Riquelme al inicio al ser consultado sobre la oferta que Boca le acercó a Salvio. Y luego, continuó: "El club quiere contar con él. Yo sé que hablaron con su representante que acaba de llegar de Europa. El esfuerzo que hizo el club es gigante. El que manda es el jugador. Boca quiere contar con Salvio mucho tiempo más, ojalá sea así".

Juan Román Riquelme habló sobre el futuro de Salvio en Boca.

Si bien el Consejo de Fútbol, integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, le ofreció una reducción significativa en la oferta de renovación en comparación a su actual contrato, confían en que el exjugador de Lanús aceptará la oferta: "A mí no me gusta hablar de plata, pero el esfuerzo es muy grande. El club le ofreció cobrar al dolar oficial. Tenemos la ilusión que recupere el nivel en la Libertadores. Boca confía en Salvio. Salvio no nos está haciendo un favor ni nosotros a él".

También comentó la relación que tiene con la madre de Salvio, alguien reconocida por los simpatizantes boquenses, y lo que pasaría en caso de que el delantero decida marcharse de la institución " A la mamá de Salvio la quiero mucho, todos los partidos me abraza. Si su hijo decide jugar en otro lado, ella va a estar invitada siempre".

Román habló sobre Zeballos, el posible reemplazo de Salvio

El vicepresidente de Boca fue el máximo impulsor del proyecto para que los jugadores juveniles tengan su lugar en el plantel profesional. A más de dos años desde su llegada a la institución, Riquelme llenó de elogios a Ezequiel "Changuito" Zeballos, una de las máximas promesas que se está convirtiendo en realidad con el correr de los partidos: "Zeballos juega de esa manera cuando se gana, pierde o empata. Es un chico muy sano, por momentos no se da cuenta que está jugando en La Bombonera. Todavía tiene mucho por crecer, hay que llevarlo con tranquilidad. Cada día va avanzando. Los más grandes lo cuidan mucho".