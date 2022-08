Riquelme, contundente contra Benedetto y Zambrano por la interna en el vestuario de Boca: "Reflexionar"

Juan Román Riquelme habló en ESPN F90 y fue contundente con sus dichos sobre la interna entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el vestuario durante el partido con Racing por la Liga Profesional.

Juan Román Riquelme fue contundente con sus dichos sobre lo sucedido entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano durante el duelo de Boca Juniors ante Racing por la Liga Profesional. Los futbolistas del "Xeneize" tuvieron una fuerte discusión en el entretiempo por la que, según trascendió, llegaron a las piñas. El club sacó un comunicado al respecto y el vicepresidente aclaró el panorama con sus dichos en ESPN F90.

En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo, y en respuesta a las preguntas de los periodistas del ciclo, Román se refirió a lo sucedido entre los jugadores y no se guardó nada. Además, destacó el juego del equipo y la mejoría en lo futbolístico de la mano de Hugo Ibarra al frente del plantel. Al margen de que defendió al DT en todo momento, lo más relevante fue lo que dijo sobre el "Pipa" y el zaguero peruano por su cruce en el vestuario.

"Los chicos han tenido una discusión, es un momento que tienen que reflexionar. Hemos hecho un primer tiempo donde el rival lo hizo muy bien, que sabemos que se manejan bien. Tuvimos dos situaciones muy claras y del segundo tiempo estoy muy contento porque los chicos que son del club anduvieron muy bien. Fue parecido al de Corinthians porque podíamos jugar todo el día y no íbamos a hacer un gol", sostuvo Juan Román Riquelme sobre el rendimiento de los titulares.

Y agregó: "Yo del Consejo no soy, soy el vicepresidente de mi club. Estoy muy contento con la gente del Consejo, más allá de que todos los cachetazos van para ellos. He tenido la suerte de ser jugador de fútbol y mayormente las discusiones se dan en los entrenamientos. En un partido oficial es raro, porque siempre estás enojado contra el rival. Es momento de que los chicos piensen, reflexionen y seguir para adelante. No era fácil salir a jugar el segundo tiempo".

El rendimiento del plantel y el elogio a Hugo Ibarra

"El equipo de local viene haciendo las cosas muy bien. Enfrentó a Estudiantes de La Plata y el equipo fue muy superior, también ante Platense. El equipo se está haciendo muy fuerte de local, y eso se está diciendo poquito. Fuimos muy superiores en el segundo tiempo contra Racing. Ahora hay que pensar en el partido contra Rosario Central", sentenció Román con respecto al juego que propone Hugo Ibarra con el equipo y que plasma en el campo de juego.

"Ganó dos campeonatos. Hacía muchísimo que la Reserva no ganaba. Después de muchos años ganó dos títulos, lo ha hecho de maravilla. El lugar que tiene hoy se lo ganó. Estamos muy contentos con él, quisiéramos jugar de la misma manera que jugamos de visitante. Pero también tenemos las cosas claras que después de quedar afuera de la Copa Libertadores nos iba a costar competir nuevamente. El equipo tendría que haber pasado porque jugó un gran partido", añadió el ídolo.