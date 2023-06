Riquelme contra todos: los palazos del ídolo por el ninguneo de la prensa a Boca

Luego de su partido despedida en la Bombonera, Juan Román Riquelme mostró su enojo por el ninguneo de varios periodistas hacia Boca Juniors en una entrevista con Flavio Azzaro.

Juan Román Riquelme lanzó distintos palazos por el ninguneo de varios periodistas hacia Boca Juniors. Días después del partido despedida que se llevó a cabo en la Bombonera el pasado domingo 25 de junio, el ídolo "Xeneize" no se guardó nada a la hora de apuntar contra los que no le dan lugar a algunas noticias importantes del elenco de la Ribera. En una entrevista con Flavio Azzaro para el canal de YouTube del periodista, el exjugador fue más filoso que nunca.

No fue lo único que Román soltó a lo largo de la nota, ya que también se refirió tanto a su pasado como futbolista como también a lo vivido en el mencionado encuentro que compartió con Lionel Messi y varias figuras más. Además, el enganche que brilló con la "Azul y Oro" no dejó de lado el presente de la institución con él como vicepresidente y los objetivos que tienen en mente. Claro que, uno de los puntos que no pasó desapercibido fue el de las críticas picantes a la prensa.

Ante la consulta sobre el presente de Boca y su actualidad como dirigente, Riquelme lanzó con un palazo: "Lo llevo bien, tengo la suerte de que el presidente me deja trabajar tranquilo. Nos hicimos cargo del futbol, hemos decidido que el futbol nunca iba a dar pérdidas, eso no es normal. Somos el equipo que mas campeonatos ganó, donde han debutado 30 chicos por mas que no lo digan en la tele... Fijate que debutan 30 chicos y 'sorprendente debut de tal juvenil de Boca'. Y si debuta un solo jugador de otro equipo es 'debuta la joya de tal equipo'.. Para que tapemos lo bueno que hace Boca. Pero cuando uno se siente cómodo con el trabajo que hace hay que disfrutarlo, y es lo que hacemos. Estamos muy felices, muy cómodos, vamos por el buen camino y queremos seguir compitiendo de la mejor manera, dándole alegrías a la gente".

Por otro lado, Román continuó con sus comentarios filosos e hizo referencia a su madre: "Soy de Don Torcuato, tengo la suerte de que estoy hablando con vos, me conoces, tengo amigos de toda la vida... Vivo una vida bastante normal, tranquila, he sido un afortunado de ser jugador de fútbol. Con lo que me tocó disfrutar, ganar en mi carrera, lo disfruté, sin molestar a nadie. Es verdad que se habla muchísimo... Por qué, no lo sé. La María siempre dice que es mejor que se hable antes de que no se diga nada".

Las sensaciones de Juan Román Riquelme tras su retiro del fútbol

En la misma entrevista con Flavio Azzaro, Román recordó su último partido como futbolista y habló de aquel momento cúlmine de su carrera: "El tiempo es lo único que no podemos volver atrás. He aprendido. Desde el día en que no quise seguir jugando cuando ascendimos con Argentinos sentí que no podía jugar mas. Tenía que hacer otras cosas. Soy un agradecido de que gracias al futbol pude conocer a muchísima gente y eso me pone muy bien. Ser futbolista es lo mas lindo que hay, intenté hacerlo lo mejor que pude".