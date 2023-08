Racing sufrió un inesperado revés con Juanfer Quintero: qué le pasó al colombiano con pasado en River

Luego del arribo de Juan Fernando Quintero, Racing Club sufrió un inesperado revés con el colombiano que todavía no debutó en el equipo.

Horas después de la llegada de Juan Fernando Quintero a Racing, el club sufrió un inesperado revés con respecto al colombiano con pasado en River. De esta manera, Fernando Gago recibió otra mala noticia luego de la derrota contra Atlético Nacional de Medellín que complicó a su equipo de cara la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien el DT sabía que no contará con "Juanfer" para este compromiso, ahora tendrá que esperar un tiempo más para tenerlo en las mejores condiciones físicas.

El autor de uno de los goles más importantes en la historia del "Millonario" pasó por la revisación médica correspondiente para sumarse a la "Academia", pero un estudio no salió como deseaba. Quintero tuvo una pequeña arritmia que lo obliga a hacerse más chequeos para estar en buenas condiciones para jugar en el elenco de la Avellaneda. Para colmo, no es la primera vez que el futbolista sufre este problema cardíaco que también atravesó cuando vestía la "Banda".

Si bien desde Racing aseguraron que no es algo grave, el colombiano se someterá a nuevos controles para hacer su esperado debut con la camiseta del club en las próximas semanas. Mientras tanto, "Juanfer" se entrenó junto a Agustín Almendra -quien todavía no pudo sumar minutos- y ambos aguardan por su presentación de cara a lo que se viene. Es que los de Gago afrontarán lo que resta de la Libertadores, la Copa Argentina y la Copa de la Liga Profesional.

Quintero llegó a River en enero del 2018 y dos años después, en el comienzo de la pretemporada, también atravesó la misma afección cardíaca que, en su momento, preocupó a la dirigencia de Núñez. Este hecho se dio ni bien el atacante regresó de sus vacaciones y, según trascendió, fue producto del estrés. Ahora la inquietud llegó a Avellaneda y esperan que la situación se resuelva a la brevedad para verlo en el verde césped del "Cilindro" en las próximas semanas.

Cuándo puede debutar Juanfer Quintero en Racing

Acerca de la posible fecha en la que podría estrenarse con la camiseta de la "Academia", ya que no juega desde el 13 de marzo pasado por una lesión en la pantorrilla, el futbolista aseguró que está "preparado". De hecho, completó al respecto: "Hice la pretemporada con Junior, me he mantenido y bueno, espero que lo más rápido posible. Estoy contento, motivado". Claro que todo dependerá de lo que suceda en las próximas semanas con el jugador.

El ídolo de River utilizará en el equipo de Avellaneda el número 22, el que vestía el emblema Diego Milito. Después de la venta de Carlos Alcaraz a Southampton de Inglaterra a finales de 2022, dicha remera la heredó Paolo Guerrero, quien finalmente rescindió el contrato tras seis meses en la institución presidida por Víctor Blanco. En este caso, "Juanfer" tendrá el dorsal de un histórico referente de la institución y buscará dejar su huella.