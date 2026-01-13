Qué es de la vida de Diego Armando Barrado, ex River y Racing en el fútbol argentino

Qué fue de la vida de Diego Armando Barrado, ex River y Racing.

Diego Armando Barrado fue un mediocampista ofensivo que se destacó en diferentes equipos del fútbol argentino durante el siglo XXI, tanto en la Primera División como en el Ascenso. Típico "8" y volante por la derecha con recorrido por toda la banda, despliegue, asistencias y goles, el oriundo de Bragado (Provincia de Buenos Aires) se retiró como profesional en el 2018.

El bonaerense de 44 años surgió en River Plate y allí debutó en la elite en el 2000, aunque no tuvo demasiado rodaje con la camiseta del "Millonario" y se marchó rumbo a Racing en el 2004. Luego de un buen rendimiento con la "Academia" pero sin haber podido ser campeón, tuvo dos etapas más en la "Banda" y también vistió las camisetas de Colón de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Tucumán, Boca Unidos de Corrientes y "colgó" los botines en Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos).

Qué pasó con Barrado, ex River y Racing

La realidad es que el exmediocampista argentino actualmente trabaja en el desarrollo de los jugadores juveniles del club de Núñez. La propia institución suele publicar en sus canales oficiales la información acerca del presente del exjugador, quien se dedica fundamentalmente a la formación y el acompañamiento de las "joyas" con la banda roja en sus divisiones inferiores. De esta manera, sigue ligado al gran amor de su vida, el fútbol, aunque ya no lo haga dentro de la cancha sino entre cuatro paredes.

En diciembre del 2025, el protagonista brindó una charla en una de las salas de video del "Millo" y expresó: “Hoy, desde el otro lado, estoy trabajando para ayudar a los chicos a alcanzar su sueño”. En su reflexión, les agradeció especialmente a sus compañeros de trabajo por exigirlo y hacerlo crecer día a día, y puso en el centro de la escena a sus jugadores, a quienes definió como "los verdaderos protagonistas" de todo este proceso.

De acuerdo con lo que informó River en Instagram, Barrado "también valoró el respeto y la confianza recibidos durante la temporada y manifestó su deseo de haber podido transmitir sea una parte de todo lo que sus maestros le dejaron en su camino dentro del fútbol". Todo indica que el ex número 8 continuará en este puesto en el 2026.

