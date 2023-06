Pratto se agarró con los hinchas de Vélez: "No le ganamos a nadie"

El delantero de Vélez trató de defenderse de las críticas en la previa del partido en el que la V azulada venció 5-1 a Deportivo Español.

En la previa del partido en el que Vélez Sarsfield derrotó a Deportivo Español 5-1 que juega en la Primera C, Lucas Pratto tuvo una discusión fuerte con los hinchas del conjunto de Liniers y apuntó directamente con algunos hinchas que lo insultaban a él y a sus compañeros. "Yo también tengo sentimientos".

El partido se jugó desde las 19.10 en el estadio "Centenario" de Quilmes, con arbitraje de Franco Acita. Vélez, que hace pocas horas se quedó sin entrenador tras la renuncia de Ricardo Gareca, atraviesa una racha adversa de 10 partidos sin conocer la victoria y se ubica entre los puestos del fondo de la tabla de la Liga Profesional. Sin embargo, acá pudo tener una alegría. En una charla con los hinchas, Lucas Pratto lanzó: "¿Te crees que estoy feliz? Estoy muerto hace tres meses, no le ganamos a nadie. Se que estoy jugando mal".

Deportivo Español, por su parte, llegaba entonado tras derrotar 1 a 0 a Yupanqui como visitante en la primera fecha del torneo Clausura de la Primera División C. En el historial general Vélez y Español están empatados: jugaron 28 veces, con 10 triunfos para cada uno, y otros tantos empates. El último partido lo jugaron en 1998 y el triunfo fue para los del "Fortín" por 1 a 0.

Bianchi es uno de los apuntados para volver a dirigir en el fútbol argentino

El mánager de Vélez Sarsfield, Christian Bassedas, reconoció hoy que no descartan llamar a Carlos Bianchi para reemplazar como entrenador al saliente Ricardo "Tigre" Gareca luego de los malos resultados en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). "Es la máxima figura de la historia del club, quien cambió el rumbo. Me encantaría que Bianchi nos ayude, él siempre está cerca de Vélez. Tengo una muy buena relación con él. No lo descarto", aseguró Bassedas en declaraciones a Directv Sports Radio.

Bianchi siempre se manifestó predispuesto a regresar solamente en la ocasión que Vélez "esté peleando por la permanencia", como le sucedió hace unas temporadas pero el banco de suplentes tuvo a Gabriel Heinze. Lo cierto es que todavía quedan muchos puntos en juego en la temporada, más allá de la lógica molestia de los hinchas por verse en un séxtuple desempate por la permanencia con solamente 18 puntos.