Partidos de hoy domingo 12 de octubre: horarios de Liga Profesional, Primera Nacional, Mundial Sub-20 y Eliminatorias UEFA

Una jornada cargada de emociones se disputará este domingo 12 de octubre del 2025 en el fútbol argentino e internacional. La Liga Profesional presentará duelos de alto voltaje en su fecha 12 del Torneo Clausura, mientras que la Primera Nacional vivirá la definición de varios cruces clave por los octavos de final del Reducido, con equipos que se juegan el sueño del ascenso en partidos a muerte súbita.

El encuentro más esperado de la jornada tendrá lugar en el Monumental, donde River Plate recibirá a Sarmiento desde las 19:15. El conjunto de Marcelo Gallardo atraviesa un momento delicado tras encadenar tres derrotas consecutivas en el certamen local, y buscará recuperar el rumbo ante un Sarmiento que pelea por no perder la categoría. El "Millonario" llega diezmado por las convocatorias a las selecciones nacionales, con seis jugadores ausentes por la fecha FIFA y la suspensión de Juan Portillo, aunque recupera a Maximiliano Salas, quien cumplió con su sanción y todo indica que será titular.

Otra batalla de alto voltaje se vivirá en Avellaneda, donde Independiente recibirá a Lanús desde las 21:15 en el estadio Libertadores de América. El Rojo enfrenta una urgencia: lleva más de 100 días sin conseguir una victoria bajo la conducción de Gustavo Quinteros, mientras que el Granate llega entonado y ubicado en la segunda posición de la zona, con figuras como Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Walter Bou como principales amenazas ofensivas. El clásico del sur promete intensidad entre dos equipos con realidades opuestas en el campeonato.

El partido más decisivo de la jornada se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, donde el local recibirá a San Martín de Tucumán desde las 21:15 por los octavos de final del Reducido de Primera Nacional. El Santo tucumano debe ganar obligatoriamente para seguir con vida en la lucha por el segundo ascenso, ya que no cuenta con ventaja deportiva y un empate lo eliminaría de toda posibilidad. El Gallito, que hizo de su estadio una verdadera fortaleza durante la temporada regular, avanzará a cuartos de final incluso con un empate.

La agenda internacional también tendrá protagonismo con dos partidos del Mundial Sub-20, donde Estados Unidos enfrentará a Marruecos desde las 17:00, mientras que Noruega se medirá ante Francia desde las 20:00. Además, las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026 presentarán una nutrida jornada con varios encuentros simultáneos, destacándose los duelos de Croacia ante Gibraltar, Rumania frente a Austria, y Dinamarca contra Grecia, todos desde las 15:45, en la búsqueda de puntos vitales rumbo a la cita mundialista.

Horarios de Argentina de los partidos de hoy domingo 12 de octubre

Torneo Clausura del fútbol argentino

14:30 - Aldosivi vs. Huracán.

- Aldosivi vs. Huracán. 16:45 - Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz.

- Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz. 16:45 - Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán.

- Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán. 19:15 - River Plate vs. Sarmiento Junín.

- River Plate vs. Sarmiento Junín. 21:15 - Independiente vs. Lanús.

Primera Nacional - Reducido (Octavos de Final)

15:00 - Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel.

- Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel. 17:10 - Estudiantes vs. Deportivo Maipú.

- Estudiantes vs. Deportivo Maipú. 19:00 - Tristán Suárez vs. Agropecuario.

- Tristán Suárez vs. Agropecuario. 19:10 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná.

- Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná. 21:15 - Deportivo Morón vs. San Martín Tucumán.

Mundial Sub-20

17:00 - Estados Unidos vs. Marruecos.

- Estados Unidos vs. Marruecos. 20:00 - Noruega vs. Francia.

Eliminatorias UEFA