"No me amenaces": así fue la pelea de Pinola contra los árbitros en Barracas-River

Javier Pinola se enfureció contra el el juez de línea Pablo González luego de una jugada polémica en el duelo entre River Plate y Barracas Central. El exdefensor del "Millonario" vio la roja.

Javier Pinola se enfureció con el juez de línea Pablo González durante el partido entre River Plate y Barracas Central por la fecha 22 de la Liga Profesional. El exdefensor del "Millonario" que forma parte del cuerpo técnico de Martín Demichelis encaró al colegiado ni bien terminó la primera mitad del encuentro y lo culpó por una jugada polémica en el final. Lejos de estar tranquilo, el colaborador de "Micho" no se guardó nada en pleno campo de juego.

La acción que despertó la bronca de Pinola se dio luego de que no sancionen un tiro de esquina en favor de la "Banda". Esto no sólo logró que el exhombre de Rosario Central reaccione mal, sino que también los futbolistas del plantel de Núñez. Para colmo, el "Guapo" se fue al descanso con la ventaja por 1 a 0 gracias al gol de Carlos Arce de cabeza. Es que River necesitaba el triunfo para estirar la diferencia con sus perseguidores en el campeonato.

"Hablame bien porque yo te estoy hablando bien. No te dije nada, ni siquiera te dije nada. ¿Qué me decís a mí?", lanzó Pinola a uno de los jueces de línea del encuentro que se disputó en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia. Cabe destacar, que hubo otra jugada que también molestó mucho al cuerpo técnico de Demichelis y fue el gol anulado a Enzo Díaz que significaba el empate del visitante.

Con respecto a la respuesta por parte del línea, este último sí enfrentó a Pinola pero no le respondió. Claro que, los dichos del exjugador fueron los que más llamó la atención por cómo reaccionó. A raíz de lo sucedido, el exdefensor no estuvo junto a sus compañeros en el entretiempo ya que vio la tarjeta roja y esto no pasó para nada desapercibido.

Brito chicaneó a Boca Juniors por un posible choque con River Plate por Copa Libertadores

El torneo más importante de Sudamérica entrará en la etapa de eliminación directa y la posibilidad que haya un enfrentamiento entre Boca y River genera expectaiva en las dos instituciones. Como el "Xeneize" clasificó en primer lugar de su grupo y el "Millonario" en el segundo, las chances de un eventual cruce son altas y el máximo dirigente del club de Núñez comenzó a palpitarlo.

En una entrevista con el programa Puede Pasar de Direct Tv Sports, Brito fue consultado sobre si le gustaría ver un River-Boca en octavos de final y no anduvo con vueltas: “Sí, me encantaría. Es el partido que todos los hinchas de River queremos jugar. Boca es el eterno clásico que tenemos, y que más lindo que jugarlo en una Copa Libertadores. Es el partido que todos los hinchas anhelamos. Ahora hay que esperar el sorteo. En la primera fase quisimos viajar poco y viajamos mucho, así que mejor no hablar de lo que ocurra en el sorteo”.