Murió Gustavo Cisneros: emblemático técnico del Ascenso del fútbol argentino

Gustavo Cisneros, histórico entrenador del ascenso del fútbol argentino, murió este viernes 24 de enero después de una larga lucha contra el cáncer. El Club Atlético Fénix, donde trabajaba hasta hace poco tiempo, lo despidió a través de las redes sociales con un triste comunicado en el que anunció su deceso. A su vez, otros equipos a los que dirigió también dejaron su mensaje a raíz de la noticia que sin dudas fue un golpazo para el deporte en nuestro país.

El DT con pasado en distintas instituciones fue diagnosticado de cáncer de próstata en 2021 mientras se desempeñaba en Perú, posteriormente recibió el alta y se recuperó. Sin embargo, en 2024 volvió a sufrir la mencionada enfermedad y a su vez padeció una metástasis que lamentablemente terminó con su vida. Flandria y Midland se sumaron con los afectuosos saludos al estratega que estaba a poco de cumplir 57 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido DT Gustavo Cisneros, un gran profesional que tuvimos la suerte de tener el Club, pero por sobre todo una excelente persona. Acompañamos en este difícil momento a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Gus", escribieron desde Fénix por la muerte del emblemático entrenador que también estuvo al frente de equipos como Acassuso, Almirante Brown, Sacachispas y Rampla Juniors de Uruguay, entre otros.

El posteo de Fénix por la muerte de Gustavo Cisneros

"Te vamos a matar": drama en el Ascenso por las amenazas al Presidente de El Porvenir

Conmoción y drama absoluto en el Ascenso del fútbol argentino por las amenazas de muerte al presidente de El Porvenir, Enrique Merelas. El club del sur de la Provincia de Buenos Aires vive una situación crítica desde hace muchísimo tiempo, ya que de hecho pasó de estar en la elite de este deporte a nivel nacional a militar actualmente en la Primera C. La segunda semana de enero del 2025 fue muy angustiante para el "Porve" y derivó en este vergonzoso accionar por parte de algunos hinchas. Los mensajes intimidatorios aparecieron pintados en el estadio Gildo Ghersinich de Gerli, partido de Avellaneda. "Merelas, te vamos a matar" y "Merelas muerto" se lee en una de las paredes. Luego de que se hiciera público, desde la institución emitieron un fuerte comunicado en el que, por supuesto, condenan esta actitud.

En primer lugar, señalaron que no es la primera vez que sucede y, si bien no dieron nombres, apuntaron contra personas que supuestamente "organizan reuniones en lugares para planificar provocaciones hacia el Presidente". Aunque trascendió que quienes pintaron las paredes son barrabravas de la entidad bonaerense, en el comunicado posterior de El Porvenir no fueron específicos al respecto y apuntaron contra el intendente de Lanús, Julián Álvarez, por "abuso de poder" y "actos arbitrarios y discriminatorios". Por ahora, desde el lado de Álvarez no hubo una respuesta oficial. Enrique Merelas es un histórico directivo del fútbol argentino, ya que preside esta institución desde hace 44 años, lo que lo ubica como el mandatario con más tiempo en el cargo a nivel global.