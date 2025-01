Tristeza en el ascenso del fútbol argentino por lo que pasó con un jugador

Una triste noticia conmocionó al mundo del Ascenso del fútbol argentino en las últimas horas del lunes 6 de enero del 2025 y en las primeras del día siguientes. Es que un jugador que se desempeñó en uno de los clubes protagonistas de la Primera C sufrió un hecho de inseguridad y hoy pelea por su vida. El mismo tuvo lugar en Valentín Alsina (Provincia de Buenos Aires), donde el asaltante lo atacó con un arma de fuego ni bien bajó de su auto.

Se trata de Nicolás Cignetti, quien como defensor vistió los colores de El Porvenir de Gerli durante 2013 y también tuvo experiencias en clubes del exterior a lo largo de su carrera. Años después de su paso por el "Blanquinegro", se encontró con este suceso que lo dejó en un grave estado. Uno de sus entrenadores en la mencionada institución habló al respecto y lanzó sus palabras de aliento para el futbolista que está internado en el Hospital Finochietto.

Cerca de las 22 del lunes 6 de enero en las afueras del Club Elevación, el joven arribó junto a su novia para festejar un cumpleaños, pero al bajar de su auto fue interceptado por un malhechor con un arma de fuego. Este último disparó al abdomen del futbolista dejándolo en el suelo. Rápidamente lo trasladaron al Hospital Evita de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente para que luego lo trasladaran al Finochietto. El ladrón escapó con el vehículo -el cual fue encontrado cerca de Puente Alsina- y continúa prófugo. En cuanto al exjugador del Racalmuto y el Raffadali del ascenso de Italia, continúa en un estado delicado de salud y peleando por su vida.

Quien rompió el silencio acerca de esta situación fue el periodista Luis Ventura, quien dirigió a Cignetti en el "Porve" durante 2013. El actual DT de Victoriano Arenas esbozó en diálogo con A24: "Confío en la fortaleza física que tiene Nico, es un tipo con un temperamento impresionante, una formación física y muscular realmente impecable. Incluso sé que seguía jugando. Ojalá que esa fuerza de vida lo ayude a quedarse entre nosotros".

Insólito: un campeón del mundo con la Selección asumió en un equipo del Ascenso y renunció a los 3 días

Tan sólo unas horas después del anuncio que lo confirmó como DT de un equipo del Ascenso, un campeón del mundo con la Selección Argentina comunicó su sorpresiva renuncia a la dirigencia del club. Por supuesto, la noticia cayó como un baldazo de agua fría teniendo en cuenta que recientemente se había confirmado su arribo y finalmente se desvinculó. A través de las redes sociales trascendieron los motivos que lo llevaron a tomar la terminante decisión con respecto a su futuro.

Se trata de Luis Islas, quien levantó el trofeo más importante en México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo. En aquel certamen no disputó partidos, pero sí tuvo participación en Estados Unidos 1994 como titular jugando cuatro encuentros. Casi 10 años más tarde se retiró del deporte para dedicarse a ser entrenador y después de varias temporadas asumió en El Porvenir en la Primera C, aunque duró muy poco al frente del plantel. El "Blanquinegro" de Gerli le dio la bienvenida en sus redes sociales, pero este jueves 26 de diciembre eliminaron el posteo de presentación. Si bien no informaron la noticia y tampoco dieron detalles de lo sucedido, uno de los medios partidarios más importantes del club conocido como "Mundo Porve" no sólo lo oficializó, sino que además dio a conocer lo que pasó.