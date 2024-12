Insólito: un campeón del mundo asumió en un equipo de la C y renunció a los 3 días

Tan sólo unas horas después del anuncio que lo confirmó como DT de un equipo del Ascenso, un campeón del mundo con la Selección Argentina comunicó su sorpresiva renuncia a la dirigencia del club. Por supuesto, la noticia cayó como un baldazo de agua fría teniendo en cuenta que recientemente se había confirmado su arribo y finalmente se desvinculó. A través de las redes sociales trascendieron los motivos que lo llevaron a tomar la terminante decisión con respecto a su futuro.

Se trata de Luis Islas, quien levantó el trofeo más importante en México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo. En aquel certamen no disputó partidos, pero sí tuvo participación en Estados Unidos 1994 como titular jugando cuatro encuentros. Casi 10 años más tarde se retiró del deporte para dedicarse a ser entrenador y después de varias temporadas asumió en El Porvenir en la Primera C, aunque duró muy poco al frente del plantel.

El "Blanquinegro" de Gerli le dio la bienvenida en sus redes sociales, pero este jueves 26 de diciembre eliminaron el posteo de presentación. Si bien no informaron la noticia y tampoco dieron detalles de lo sucedido, uno de los medios partidarios más importantes del club conocido como "Mundo Porve" no sólo lo oficializó, sino que además dio a conocer lo que pasó. Al parecer, algunas cuestiones económicas llevaron al exarquero a dar un paso al costado a las pocas horas de su asunción.

De esta manera, el excompañero de Diego Armando Maradona en sus cuerpos técnicos del Fujaira SC de Emiratos Árabes Unidos y de Dorados de Sinaloa de México, finalmente no trabajará en la C como se estipulaba hasta las últimas horas. Con respecto a su carrera en el cargo, pasó por Almagro, Central Norte de Salta, Racing de Córdoba Sol de Mayo, Desamparados y Sacachispas en nuestro país, mientras que también comandó al Aurora de Bolivia y a Sol de América de Paraguay. Por su parte, El Porvenir afrontará el campeonato de la mencionada categoría del fútbol argentino y tendrá que definir quién estará a cargo del equipo.

Luis Islas renunció como DT en El Porvenir luego de tres días de asumir

Sorpresa por la camiseta del fútbol argentino con la que posó Scaloni

Lionel Scaloni sorprendió a todos por la camiseta del fútbol argentino con la que posó para una foto, en las vísperas de la Navidad 2024. El entrenador de la Selección Argentina causó un gran impacto en las redes sociales al vestir la remera de un humilde club del Ascenso, que acaba de subir desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional. El protagonista en este caso es nada menos que Los Andes. El director técnico de 46 años no tuvo ningún inconveniente en calzarse la casaca del "Milrayitas" a pedido de unos hinchas en su propia casa en Pujato, Santa Fe, donde pasará las Fiestas junto a la familia. De hecho, la institución de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) así lo destacó en las cuentas oficiales.

En plena felicidad por el gran logro del ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino a finales del 2024, la entidad bonaerense posteó la imagen del DT con su camiseta puesta y escribió: "¡De campeón a campeón! Lionel Scaloni posó en su casa con la camiseta ´Pura Sangre´ junto con hinchas Milrayitas". Y cerró, con emojis y símbolos incluidos, para sus miles de seguidores en X e Instagram: "¡Siempre serás bienvenido, entrenador!".