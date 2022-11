¿Lo llama Román? Carlos Tevez habló sobre su regreso a Boca en 2023: "Un sueño"

El "Apache" dejó ser el entrenador de Rosario Central y se abre una chance para llegar al "Xeneize".

Carlos Tevez renunció como entrenador de Rosario Central y habló de la posibilidad de llegar a Boca: "No creo que me llamen".

Carlos Tevez renunció como entrenador de Rosario Central y habló de la posibilidad de llegar a Boca: "No creo que me llamen".

Carlos Tevez, quien dejó de ser el entrenador de Rosario Central a comienzos de esta semana por disputas políticas, sorprendió a todos y habló de la posibilidad de regresar a Boca como entrenador en 2023. Además, se refirió a los dichos del presidente de Independiente, Fabián Doman, que vinculó al "Apache" como uno de los candidatos a hacerse cargo del plantel.

La salida de Tevez del "Canalla" no fue la esperada. Después de dirigir 24 encuentros, en la recta final de la Liga Profesional el equipo había empezado a mostrar un estilo marcado de juego y se especulaba con la continuidad en caso de que llegaran refuerzos. Sin embargo, decidió poner punto final y, a las pocas horas, su nombre empezó a trascender en el mundo "Xeneize".

Si bien al equipo "Azul y Oro" aún le resta definir el Trofeo de Campeones frente a Racing en San Luis, la continuidad de Hugo Benjamín Ibarra no está garantizada y, con el "Apache" desempleado, varios comenzaron a postularlo para que se convierta en el próximo DT. Al ser consultado por este tema en el programa De Fútbol Se Habla Así, por DSports, Tevez fue contundente: "Buena pregunta. Yo creo que el Negro está bien ahora. Lo está haciendo muy bien. Ellos tienen un estilo ya marcado con los que vienen trabajando en el club y vienen con una línea armada. No creo que me llamen. Y si llaman a un entrenador va a ser uno con mucha más experiencia. Todos sueñan con dirigir a un grande. Más, dirigir a Boca sería un sueño".

Por su parte, el exjugador de Manchester City analizó el trabajo que viene realizando Ibarra y opinó sobre si debe seguir dirigiendo al "Xeneize": "El Negro el merecimiento lo tiene. Ha salido campeón que no es nada fácil en el fútbol argentino. Después, las decisiones las toman los dirigentes, ver qué es lo mejor para Boca. El Negro lo ganó y creo que fue merecidamente. Después, lo tienen que decidir los que están manejando el club".

La relación entre el "Apache" y los integrantes del Consejo de Fútbol, incluido Juan Román Riquelme, tuvo momentos tensos y declaraciones cruzdas. Sobre cómo quedó el vínculo con ellos, Tevez reconoció: "El tema del Consejo y Román es cosa pasada. Nos peleamos por el contrato y quedó ahí. No hay nada que hablar".

Riquelme acompañando a Tevez, luego de anunciar su despedida de Boca en 2021.

Tevez y la posibilidad de dirigir a Independiente

Luego de que Independiente confirmara que Julio César Falcioni no continuará como entrenador a partir de 2023, varios nombres empezaron a sonar para sucederlo, con Gustavo Quintero como el principal elegido por la dirigencia. Sin embargo, la posibilidad de Tevez apareció de buenas a primeras desde su renuncia en Rosario Central y hasta el presidente del "Rojo", Fabían Doman, reconoció que no lo descartaría.

Ante la consulta de si existe alguna chance de arribar al equipo de Avellanedad, Tevez confesó: " "No, no. No hay nada de cierto. Después de la conferencia de prensa estaba volviendo para Buenos Aires y escuchábamos eso y nos reíamos. Recién había dejado de ser técnico de Central".