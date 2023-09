La picante arenga de Ramón Díaz con los jugadores del Vasco Da Gama

El entrenador aprovechó para dar un mensaje muy fuerte contra los jugadores por el nivel de juego.

Después del gran triunfo del Vasco da Gama ante al América MG que los hizo salir de la zona de descenso en Brasil, el entrenador del equipo brasileño, Ramón Díaz, aprovechó para dar un mensaje muy fuerte contra sus jugadores por lo que le tocó ver en la cancha aunque cumplió un objetivo.

Enfurecido, pero después dando una sonrisa a sus futbolistas, lanzó: "A mi no me gusta jugar así. No tenemos que jugar así, tenemos que dar más. Hay que dar más. Este partido lo ganamos, ya salimos, pero no jugamos así, así no se merece jugar Vasco. Vasco no tiene que jugar de esta forma. Fue un partido duro y difícil, pero tenemos que jugar mejor. Todo lo que trabajamos, lo tienen que hacer porque está trabajado eso”.

La frase de Ramón Díaz se conoció después de que el equipo jugara ante el América MG aunque, en realidad, tenía un jugador más durante todo el segundo tiempo y esto enfureció a Ramón Díaz porque el equipo recién consiguió el gol sobre la hora en el minuto 91 a través de Jair. Con respecto a esto, actualmente, Vasco Da Gama suma 26 puntos que está fuera de la zona del descenso, ya que tiene uno más que Bahía. Por otro lado Santos (24), America MG (17) y Coritiba (14). Aunque, aún restan 14 fechas por disputarse.

