La insólita crítica de Toti Pasman a Boca por el empate con Defensa y Justicia: "Equipo chico"

Luego del empate sin goles ante Defensa y Justicia en la Bombonera, Juan Carlos "Toti" Pasman realizó un furioso e insólito editorial en el que atacó al Boca de Hugo Ibarra por su nivel en el campo de juego.

Juan Carlos "Toti" Pasman realizó un furioso e insólito editorial en el que atacó a Boca Juniors por el empate ante Defensa y Justicia. A pesar de hacer un buen partido, el "Xeneize" que dirige Hugo Ibarra no pudo romper el cero ante su gente y sólo sumó un punto contra el elenco de Florencio Varela, uno de los animadores del campeonato hasta el momento.

De hecho, esta igualdad del conjunto "Azul y Oro" en su cancha permitió que el "Halcón" se posicione como uno de los líderes de la Liga Profesional junto a San Lorenzo de Almagro. Al margen del buen presente, el controversial conductor no dudó a la hora de apuntar contra el DT, los jugadores y la dirigencia de Boca por distintas cuestiones. Desde el nivel mostrado en el verde césped hasta la tarea de Juan Román Riquelme como vicepresidente, "Toti" no se guardó nada en el ciclo radial Fútbol 910.

"Me puse a repasar las declaraciones, lo de Ibarra: 'Empatamos contra el puntero'. Mentira, cuando empezó el partido el puntero era San Lorenzo y estaba en vos que Defensa no sea puntero. 'Chiquito': 'El punto sirve, está bien'. Benedetto: 'Es justa la igualdad, no nos podemos quejar'. Lo que me quiero preguntar es ¿En qué momento Boca empezó a pensar como un equipo chico? Cuando yo era chico, mi viejo y mi tío me llevaban a ver a Boca mientras Defensa y Justicia estaba en la C o en la D, pero no había otra posibilidad que Boca le gane 4, 5 o 6 a 0. ¿Qué le pasa a Boca que toma como buen resultado empatar de local 0 a 0 con Defensa y Justicia? Que ese empate te impide llegar a la punta", lanzó en un principio el periodista.

Por otro lado, Pasman ninguneó al "Halcón" de Varela: "Un Defensa y Justicia que por más que digan que juegan bien, que toca la pelota, tiene a Alanís que todos los años juega en un equipo distinto. Este Boca que ya asume que no puede ganar la Copa. Si vos escuchas de Riquelme para abajo a todos: 'Y no, la Copa con los brasileños'. O sea que a Boca le parece un buen resultado empatar 0 a 0 de local en la Bombonera. Una herejía. Si esto se lo hubiesen escuchado a Bianchi o al Toto Lorenzo venía un tsunami y se llevaba puesta la cancha de Boca".

Además, el conductor continuó con su opinión sobre el torneo continental y la rivalidad con River: "No trae refuerzos ni un entrenador de jerarquía. Se conforma con la cancha y ahora lamentablemente, River te hizo un Maracaná de 90.000 personas y vos tenés que ir por una propuesta superadora. Porque Boca siempre sacó pecho de ser más grande que River. Esto no es Boca, pedir finales con Patronato y no jugarlas con River. Este chip mediocre ¿Lo instaló Riquelme?, les pregunto".

Chiquito Romero la rompió en Boca y le mandó un mensaje a Dibu Martínez

Sergio "Chiquito" Romero la rompió en Boca vs. Defensa y Justicia y, al terminar el partido, le mandó un mensaje a Emiliano "Dibu" Martínez. La figura del duelo que terminó 0-0 por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino se refirió al arquero titular de la Selección Argentina, que lo había elogiado públicamente unos días antes.

Más allá de la opinión sobre lo que fue el partido en La Bombonera, el ex Mónaco fue consultado por el arquero de Aston Villa y respondió: “Nada, ¿qué voy a decir del ´Dibu´? La verdad que hizo un gran trabajo en el tiempo que lleva en la Selección". Incluso, recordó que junto con el resto del plantel "lograron una Copa América y el Mundial, y eso es admirable”.