Chiquito Romero la rompió en Boca y le mandó un mensaje a Dibu Martínez

Chiquito Romero la rompió en Boca vs. Defensa y Justicia y le mandó un mensaje a Dibu Martínez en la Selección Argentina de fútbol.

Sergio "Chiquito" Romero la rompió en Boca vs. Defensa y Justicia y, al terminar el partido, le mandó un mensaje a Emiliano "Dibu" Martínez. La figura del duelo que terminó 0-0 por la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino se refirió al arquero titular de la Selección Argentina, que lo había elogiado públicamente unos días antes.

Apenas culminado el encuentro en La Bombonera por la sexta fecha del torneo, Ángela Lerena dialogó para el canal TNT Sports con el ex Racing en el campo de juego y le preguntó por su colega marplatense que hace historia con "La Albiceleste". Sin dudarlo, el misionero le devolvió los elogios al ex Independiente.

Chiquito Romero fue figura en Boca y habló de Dibu Martínez: "Es admirable"

Más allá de la opinión sobre lo que fue el partido en La Bombonera, el ex Mónaco fue consultado por el arquero de Aston Villa y respondió: “Nada, ¿qué voy a decir del ´Dibu´? La verdad que hizo un gran trabajo en el tiempo que lleva en la Selección". Incluso, recordó que junto con el resto del plantel "lograron una Copa América y el Mundial, y eso es admirable”.

Chiquito Romero la rompió en Boca vs. Defensa y Justicia.

Luego de que Lerena le recordara los halagos del marplatense hacia él, el ex Manchester United contestó que sólo tiene “palabras de agradecimiento por lo que hizo por la Selección y por el país". De hecho, finalizó: "No tengo más que decir. Lo conocí en Inglaterra, cuando jugamos en contra, y es un orgullo que sea el arquero de la Selección Argentina”.

Los elogios de Dibu Martínez a Chiquito Romero: "Hizo un gran trabajo en la Selección"

En la entrevista con Gastón Edul en TyC Sports, el ex Getafe alabó a su colega y reconoció: "Todos me dicen 'Dibu, Dibu'... Sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero... Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia". A pura humildad, profundizó: "Yo no puedo decir que soy el mejor cuando me falta muchísimo. Quiero llegar a los 100 partidos, superar a ´Chiquito´".

Además, Emiliano resaltó que "todos hablan de la época del ´Goyco´ (Sergio Goycochea), del ´Pato´ (Ubaldo Fillol), pero ´Chiquito´ hizo un gran trabajo en la Selección". En la misma línea, repasó que "llegó a la final del Mundo, dos finales de la Copa América" y concluyó: "Tuvimos la mala suerte de perderlas, pero hizo un gran trabajo en la Selección".