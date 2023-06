La inesperada lesión en Boca que obligó a Almirón a cambiar todos su planes

El entrenador de Boca tuvo una inesperada mala noticia que lo llevó a cambiar gran parte del plan que tenía contra Colo Colo.

El último domingo, Jorge Almirón había probado con un cambio que a Boca le daba mucha alegría y que, particularmente, se trataba de un empujón anímico importante tras la derrota del club xeneize ante Arsenal de Sarandí. Sin embargo, un día después recibió un golpe durísimo al enterarse que sus planes se desarmaron por completo.

En un entrenamiento realizado el domingo, el entrenador de Boca Juniors había decidido que Marcos Rojo sea uno de los defensores centrales en el equipo que iba a enfrentar a Colo Colo en la Bombonera. Sin embargo, hubo una noticia negativa que rompió con esa situación y que tiene que ver con un golpe del jugador experimentado. El futbolista platense había dejado atrás una rotura de ligamento cruzado de la rodilla y había intentado volver lentamente, a tal punto que completó una práctica entera y Almirón planificó ponerlo entre los titulares.

No obstante, este lunes el técnico de Boca recibió una muy mala noticia que llevó a que el jugador salga de la práctica. No hubo parte médico, pero la decisión que tuvo que tomar Jorge Almirón fue complicada ya que tuvo que elegir no ponerlo entre los concentrados para el próximo partido ante el equipo Chileno por la Copa Libertadores de América.

La desvinculación de Villa

Boca Juniors desvinculó del plantel a Sebastián Villa luego de conocerse el veredicto condenatorio por la causa de violencia de género en la que el delantero estaba implicado. Horas después de ser titular en el duelo ante Arsenal de Sarandí, en una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el futbolista no podrá desempeñarse más en el club a partir de este viernes 2 de junio. Hasta el momento, se mantenía en actividad a pesar de estar involucrado en dos causas por violencia y abuso sexual con acceso carnal.

"La Comisión Directiva del CABJ se reunió con caracter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica. Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos", inicia el comunicado de la institución de La Ribera.