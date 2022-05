La hermana de Battaglia se burló del Pollo Vignolo en las redes: "Disfrutando"

La hermana de Sebastián Battaglia subió una polémica historia en contra del "Pollo" Vignolo y sus compañeros de ESPN F90 tras el campeonato obtenido por Boca Juniors.

La hermana de Sebastián Battaglia subió una polémica historia en su cuenta de Instagram en contra del "Pollo" Vignolo, luego de que Boca Juniors se consagró en la Copa de la Liga Profesional. El equipo de ESPN F90 debatió acerca de lo que fue la final ante Tigre y la joven no se guardó nada en ese momento. Natalia capturó el instante del programa y escribió una picante frase en la publicación dirigida al relator y sus compañeros.

Durante el ciclo del DT al frente del "Xeneize" tuvo tantas buenas como malas. Sin embargo, dejó todo atrás y cosechó su segunda estrella como entrenador tras la victoria ante el "Matador" de Victoria. Más allá de las críticas, el exvolante gritó campeón una vez más y su hermana no sólo lo reconoció, sino que además dejó una perlita con la imagen que compartió.

"Lo estoy disfrutando" escribió Natalia Battaglia en la historia que publicó en su Instagram y agregó tres emojis cargando al mencionado conductor. En la misma se observa a Sebastián Vignolo, Diego "Chavo" Fucks, Mariano Closs y Oscar Ruggeri en medio de una charla en el pase de ESPN F12 a F90. Durante el debate dialogaron sobre lo que fue el segundo campeonato que consiguió Boca Juniors de la mano de Battaglia.

Cabe destacar, que en el ciclo se habló varias veces de la posible salida del DT. Lo más reciente fue en la voz del "Pollo" y Federico Bulos. "Hoy se resuelve, no va a pasar de hoy", lanzó el relator. Por otro lado, su compañero recordó uno de los momentos que marcaron el ciclo de Battaglia: "¿Se acuerdan cuando dijo 'me voy rápido antes de que se me metan al vestuario'? Ese día se rompió todo. Lo traigo porque el desencanto no es sólo futbolístico y no es tan lógico decirle que no a Riquelme".

